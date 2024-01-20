Что точно не должен делать инспектор ГИБДД – названы пять типичных заблуждений

4:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Изучение объемных указов МВД и административного кодекса большинству из нас не по силам, а порой даже скучно. Значительно проще принимать на веру то, что мы слышали откуда-то, добавив к этому свой личный опыт вождения. Таким образом, рождаются мифы о работе ДПС, которые могут вызывать беспокойство и нервозность при встрече с инспектором, сообщает "За рулем".

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Миф 1. Инспектор не имеет права останавливать только для проверки документов.

В административном регламенте ГИБДД, который регулировал деятельность сотрудников дорожной службы в течение шести лет, с 2017 года, не было четкого утверждения, разрешено ли инспектору останавливать водителя исключительно для проверки документов. Многие считали, что для этого должна быть более веская причина.

На самом деле: в 2023 году административный регламент был заменен приказом МВД №264, который уточнил этот вопрос. Согласно пункту 47.3 раздела "Остановка транспортного средства", инспектор вправе остановить автомобиль для проверки документов без дополнительных оснований.

Миф 2. Инспектор обязан предоставить документы о проведении рейда.

Для некоторых водителей слова "рейд" и "облава" почти синонимы, поэтому они требуют от инспектора не только объяснения причины остановки, но и предоставления документов о проведении спецмероприятия.

На самом деле: инспекторы ГИБДД не обязаны раскрывать цели оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ). Согласно пункту 20 раздела "Общие положения" приказа МВД № 264, инспектор не обязан предоставлять документы, "содержащие информацию ограниченного распространения", которые были основанием для остановки. Документы о проведении рейда относятся к этой категории. Однако водители могут ознакомиться с такими документами в подразделении ГИБДД или полицейском отделении.

Миф 3. Рейды ГИБДД нужны для улучшения статистики.

Этот миф проистекает из убежденности некоторых водителей, что остановка во время рейда им не грозит ничем плохим.

На самом деле: если вы являетесь законопослушным водителем и умеете взаимодействовать с представителями власти, опасаться нечего. Показатели у инспекторов будут в любом случае, поэтому им нет смысла специально проводить рейды, если водители себя ведут правильно. Частота ОПМ зависит от статистики нарушений ПДД и уровня аварийности на дорогах.

Миф 4. Инспектор должен носить форму при служебных обязанностях.

Многие считают, что инспектор ДПС, находясь в служебной миссии, обязан быть в форме и передвигаться только на служебном автомобиле с включенной мигалкой.

На самом деле: инспектор может носить обычную одежду, но при этом должен использовать служебное авто. Согласно приказу МВД №264, инспекторам разрешено проводить скрытое патрулирование, при котором они в гражданской одежде следят за дорожным движением и фиксируют нарушения ПДД с последующей передачей информации патрульным экипажам. Так что за нарушителями будут "в форме".

Миф 5: Инспектор обязан носить служебную форму при исполнении служебных обязанностей

Многие автомобилисты утверждают, что сотрудник ДПС, осуществляющий патрулирование, обязательно должен быть одет в служебную форму и передвигаться исключительно на служебном автомобиле с включенным мигалкой. Это мнение обусловлено тем, что на дорогах чаще всего видят остановленные полицейские именно в форме.

На самом деле: инспектор имеет право находиться в обычной одежде во время службы, при этом он должен передвигаться на служебном автомобиле. С введением в действие нового приказа МВД №264 ничего не изменилось в этом вопросе. Ранее инспекторам уже разрешалось вести скрытое патрулирование (см. п.32 раздела "Наблюдение за дорожным движением").

Суть этого метода заключается в том, что инспектор ГИБДД в гражданской одежде следит за дорожным движением и, используя технические средства, регистрирует нарушения ПДД (например, непропуск пешехода, разворот через сплошную линию, выезд на встречную полосу и так далее). Полученную информацию он передает ближайшему патрульному экипажу ДПС, и уже "люди в форме" осуществляют ловлю и оформление нарушителя.