Названы предметы, которые категорически нельзя оставлять в машине зимой

Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз

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В период сильных морозов особенно важно следить за вещами, оставленными в автомобиле на ночь, подчеркнул технический тренер Fit Service, Сергей Пономарёв. При низких температурах салон автомобиля быстро остывает, что может негативно отразиться на предметах внутри.

Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт рекомендует не оставлять в автомобиле продукты из магазина, оставшуюся еду или напитки, а также хранить дома документы, гаджеты и автомобильные щетки. Причина этого заключается в том, что под воздействием мороза жидкости могут превратиться в лед, что может привести к деформации или даже взрыву упаковки, будь то тетрапак, стеклянная, пластиковая или алюминиевая тара.

В случае с недопитой бутылкой воды ничего страшного не произойдет, но полные бутылки с напитками, домашними соленьями, вином или бытовой химией могут вызвать неприятности.

Особое внимание следует уделить напиткам, особенно газированным, так как газ в бутылках может увеличить объем, что представляет потенциальную угрозу взрыва. Пономарёв также предупреждает о негативном воздействии холода на электронику, такую как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Батареи быстро разряжаются, а долгое пребывание на морозе сокращает их срок службы.

Кроме того, конденсат, образующийся из-за перепада температур, может привести к окислению внутренних контактов.

Также обратил внимание на автомобильные щетки, отметив, что после морозной ночи они могут замерзнуть и покрыться льдом. Это снижает их эффективность, поэтому эксперт рекомендует периодически забирать их домой для просушки.