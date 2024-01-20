Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний
Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях
А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука
Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена
Названы предметы, которые категорически нельзя оставлять в машине зимой

Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз

1:38
Авто

В период сильных морозов особенно важно следить за вещами, оставленными в автомобиле на ночь, подчеркнул технический тренер Fit Service, Сергей Пономарёв. При низких температурах салон автомобиля быстро остывает, что может негативно отразиться на предметах внутри.

Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт рекомендует не оставлять в автомобиле продукты из магазина, оставшуюся еду или напитки, а также хранить дома документы, гаджеты и автомобильные щетки. Причина этого заключается в том, что под воздействием мороза жидкости могут превратиться в лед, что может привести к деформации или даже взрыву упаковки, будь то тетрапак, стеклянная, пластиковая или алюминиевая тара.

В случае с недопитой бутылкой воды ничего страшного не произойдет, но полные бутылки с напитками, домашними соленьями, вином или бытовой химией могут вызвать неприятности.

Особое внимание следует уделить напиткам, особенно газированным, так как газ в бутылках может увеличить объем, что представляет потенциальную угрозу взрыва. Пономарёв также предупреждает о негативном воздействии холода на электронику, такую как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Батареи быстро разряжаются, а долгое пребывание на морозе сокращает их срок службы.

Кроме того, конденсат, образующийся из-за перепада температур, может привести к окислению внутренних контактов.

Также обратил внимание на автомобильные щетки, отметив, что после морозной ночи они могут замерзнуть и покрыться льдом. Это снижает их эффективность, поэтому эксперт рекомендует периодически забирать их домой для просушки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Последние материалы
Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях
А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука
Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена
Выращиваем лук из обрезков в домашних условиях: как это делать правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников