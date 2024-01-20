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Снег, лед и автомобиль: эффективные методы безопасной очистки в зимний период

Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега

1:58
Авто

Зимний период является настоящим испытанием для водителей. Обильные снегопады, ледяные холода и трудности на дорогах создают неприятности. Если к тому же вы вынуждены провести неделю на больничном, а ваш автомобиль за это время превратился в настоящий сугроб, то перед вами непростая задача.

Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Все не так уж плохо, несмотря на трудности. Существует несколько эффективных способов решения этой проблемы. Автоэксперт Владимир Сажин, беседуя с корреспондентом Общественной Службы Новостей, поделился наиболее эффективными методами безопасной очистки автомобиля от снега в зимний период. Он подчеркнул, что если перед вами не свой автомобиль, засыпанный снегом, первым делом нужно удостовериться, что вы действительно ошиблись.

"Если вы случайно почистите чужую машину от снега, ее владелец, конечно, может вам выразить благодарность. Но если, боже упаси, вы повредите ее лакокрасочное покрытие лопатой, то вам гарантировано "спасибо" вдвойне", — подчеркнул Сажин.

Поливание автомобиля кипятком также не рекомендуется экспертом. Он указывает, что для этого потребуется значительное количество воды, а также предостерегает от возможного повреждения лакокрасочного покрытия из-за резкого изменения температуры.

"Самый эффективный способ избавиться от снега на своем автомобиле — отправить его на эвакуатор в автосервис, где он естественным образом разморозится, а затем удалится всю наледь с помощью керхера. Это обойдется гораздо дешевле, чем перекрашивать автомобиль", — пояснил специалист.

Кроме того, Сажин предложил альтернативный вариант: очистить автомобиль, прогреть его, сбросить снежный наледь и, если машина успешно запускается, доставить ее на закрытую стоянку, где процесс разморозки также произойдет естественным образом.

"А пока вы заняты этим, например, посетите кино. Сотрудники паркинга не выразят вам благодарность, но ваш автомобиль уже будет свободен от снега", — пошутил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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