Безопасное вождение зимой: секреты управления автомобилем на снежных дорогах

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Автоэксперт Ревин назвал правила езды по заснеженным дорогам

1:35
Авто

Автоэксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин поделился рекомендациями по управлению автомобилем на снежных дорогах. Соблюдение данных советов поможет снизить риск возникновения сложных ситуаций.

Автоэксперт Ревин назвал правила езды по заснеженным дорогам
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперт рекомендует избегать буксовки, так как трение колес может вызвать плавление снега, под которым, как правило, находится лед. В случае переднего привода можно попробовать изменять угол поворота передних колес, а при заднем приводе лучше держать колеса прямо.

При наличии знаний о положении колес в зависимости от типа привода полезно использовать технику "враскачку" – поочередное включение заднего и переднего привода.

Это позволяет автомобилю подниматься при движении вперёд и увеличивать амплитуду при движении назад, что может помочь выбраться из заснеженной обстановки. Такой метод применим и к автомобилям с автоматической коробкой передач, но требует определённого опыта, чтобы избежать повреждений трансмиссии.

Также следует помнить о физической помощи автомобилю. Открыв окна и опираясь на "толкатели" в стойках, можно облегчить движение. Снижение давления в шинах также улучшает проходимость на снегу, но не следует уменьшать давление более чем на 1.0-1.2 бара, чтобы избежать повреждений шин.

Перед этим необходимо проверить компрессор и восстановить давление после прохождения препятствия.

Использование спецсредств, таких как лопата, трапики, браслеты и даже мешочек с песком, также может быть полезным в ситуациях, когда автомобиль затруднительно освободить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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