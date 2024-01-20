Безопасное вождение зимой: секреты управления автомобилем на снежных дорогах

Автоэксперт Ревин назвал правила езды по заснеженным дорогам

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Автоэксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин поделился рекомендациями по управлению автомобилем на снежных дорогах. Соблюдение данных советов поможет снизить риск возникновения сложных ситуаций.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперт рекомендует избегать буксовки, так как трение колес может вызвать плавление снега, под которым, как правило, находится лед. В случае переднего привода можно попробовать изменять угол поворота передних колес, а при заднем приводе лучше держать колеса прямо.

При наличии знаний о положении колес в зависимости от типа привода полезно использовать технику "враскачку" – поочередное включение заднего и переднего привода.

Это позволяет автомобилю подниматься при движении вперёд и увеличивать амплитуду при движении назад, что может помочь выбраться из заснеженной обстановки. Такой метод применим и к автомобилям с автоматической коробкой передач, но требует определённого опыта, чтобы избежать повреждений трансмиссии.

Также следует помнить о физической помощи автомобилю. Открыв окна и опираясь на "толкатели" в стойках, можно облегчить движение. Снижение давления в шинах также улучшает проходимость на снегу, но не следует уменьшать давление более чем на 1.0-1.2 бара, чтобы избежать повреждений шин.

Перед этим необходимо проверить компрессор и восстановить давление после прохождения препятствия.

Использование спецсредств, таких как лопата, трапики, браслеты и даже мешочек с песком, также может быть полезным в ситуациях, когда автомобиль затруднительно освободить.