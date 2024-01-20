Что будет, если наехать на разделительную полосу: ответ ГИБДД

Не каждый водитель готов осознанно предпринять опасный маневр, выезжая на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. Гораздо более распространены ситуации, когда водитель, не желая этого, зацепил колесом сплошную линию разметки. Какие могут быть последствия для него?
Фраза "выезд на полосу встречного движения" вызывает соответствующие ассоциации — автомобиль высовывается, создавая потенциально опасную ситуацию. Очевидно, что это происходит как умышленно, так и по невнимательности.
Согласно 4 части статьи 12.15 КоАП, нарушение Правил дорожного движения, такое как выезд на полосу встречного движения, влечет административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. Для рецидивистов предусмотрено лишение прав на один год или наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей в случае фиксации нарушения специальными техническими средствами.
Однако на дороге возможны и другие сценарии. Например, водитель может задеть сплошную белую линию, объезжая припаркованный автомобиль, не создавая при этом опасной ситуации для встречного транспорта. Что произойдет в этом случае?
Правила дорожного движения не предоставляют четкого определения выезда на полосу встречного движения. Пункт 9.7 устанавливает, что движение транспортных средств должно осуществляться по обозначенным полосам, и наезжать на прерывистые линии разметки разрешается только при перестроении. Таким образом, даже случайное касание колесом сплошной полосы рассматривается как нарушение согласно 4 части статьи 12.15 КоАП.
Также не рекомендуется пересекать сплошную линию при остановке на светофоре, и нарушение этого правила может привести к наложению административного штрафа согласно 2 части статьи 12.12.
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