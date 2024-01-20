Что будет, если наехать на разделительную полосу: ответ ГИБДД

Водителям объяснили, что будет за наезд на разделительную полосу

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Не каждый водитель готов осознанно предпринять опасный маневр, выезжая на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. Гораздо более распространены ситуации, когда водитель, не желая этого, зацепил колесом сплошную линию разметки. Какие могут быть последствия для него?

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Фраза "выезд на полосу встречного движения" вызывает соответствующие ассоциации — автомобиль высовывается, создавая потенциально опасную ситуацию. Очевидно, что это происходит как умышленно, так и по невнимательности.

Согласно 4 части статьи 12.15 КоАП, нарушение Правил дорожного движения, такое как выезд на полосу встречного движения, влечет административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. Для рецидивистов предусмотрено лишение прав на один год или наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей в случае фиксации нарушения специальными техническими средствами.

Однако на дороге возможны и другие сценарии. Например, водитель может задеть сплошную белую линию, объезжая припаркованный автомобиль, не создавая при этом опасной ситуации для встречного транспорта. Что произойдет в этом случае?

Правила дорожного движения не предоставляют четкого определения выезда на полосу встречного движения. Пункт 9.7 устанавливает, что движение транспортных средств должно осуществляться по обозначенным полосам, и наезжать на прерывистые линии разметки разрешается только при перестроении. Таким образом, даже случайное касание колесом сплошной полосы рассматривается как нарушение согласно 4 части статьи 12.15 КоАП.

Также не рекомендуется пересекать сплошную линию при остановке на светофоре, и нарушение этого правила может привести к наложению административного штрафа согласно 2 части статьи 12.12.