Вам скажут спасибо: это лучшие подарки для водителя

Автолюбители составили ТОП-5 лучших подарков водителю

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Автомобиль — это самая грандиозная, дорогая и предпочтительная игрушка для большинства мужчин. Выбор подарка для автолюбителя становится легким с нашим руководством по полезным и всегда актуальным аксессуарам для "железного коня".

Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Тематические подарки для владельца автомобиля представляют собой идеальную альтернативу традиционным подаркам, таким как носки к 23 февраля. Привязанность мужчин к своим автомобилям делает такие подарки по-настоящему запоминающимися и полезными. Главное, что подарок можно выбрать на любой вкус и в любом ценовом диапазоне — от доступных до по-настоящему внушительных и впечатляющих. Но важно помнить, что с правильным выбором они все будут уместны.

Средства для уборки

Для начала, давайте обратим внимание на простые и доступные подарки. Прекрасным вариантом подарка для любого автовладельца может стать набор для ухода за салоном автомобиля. Обычные тряпки из микрофибры, простые средства для ухода за пластиком и стеклами пригодятся каждому и используются в повседневной эксплуатации автомобиля. Если средства уже имеются, можно рассмотреть вариант качественного автомобильного пылесоса — с таким аксессуаром уборка салона автомобиля становится настоящим удовольствием, ведь владельцу не нужно таскать длинные провода от розетки и бороться с громоздкими насадками домашнего пылесоса. Уровень удобства уборки поднимается на качественно новый уровень!

Мультитул

Ещё одним универсальным и доступным подарком является так называемый мультитул. Многофункциональный инструмент обычно представлен в форме складного ножа. Такой аксессуар можно найти в половине автомобилей, которые курсируют по дорогам страны. Здесь есть и пассатижи, и разнообразные отвертки, открывашки, а иногда даже пилы. Мультитул способен решить множество задач по мелкому ремонту — и в определенный момент он точно пригодится каждому автолюбителю.

Ковры для салона

Почти все водители в России укомплектовывают свои автомобили дополнительными салонными ковриками или полиуретановыми "корытцами". Не только потому, что эти аксессуары выглядят стильно, но и потому, что нестандартные ковры позволяют продлевать срок службы транспортных средств. Полиуретановые изделия и коврики с ворсом легко чистятся и моются, а также предотвращают попадание влаги в салон, что спасает пол автомобиля от коррозии. Главное — подобрать аксессуары под конкретную модель транспортного средства.

Чехлы на сиденья

Чехлы на сиденья автомобиля, подобно коврикам, помогают сохранить салон автомобиля от загрязнений и износа. Однако, не каждый водитель одобрит такой аксессуар. Если вы уверены, что чехлы придутся по вкусу получателю подарка, выберите комплект, учитывая модель и цвет автомобиля, а также предпочтения владельца. Качественные чехлы могут улучшить внешний вид салона даже бюджетного автомобиля и сделать сиденья более комфортными — некоторые дорогие комплекты даже предоставляют дополнительную боковую поддержку. Однако в более дорогих автомобилях это может быть не так актуально.

Фонарик

Электрический фонарик — недорогой и универсальный подарок. Как и мультитул, он пригодится всем владельцам автомобилей в любой ситуации. При выборе такого аксессуара главное — не стоит стремиться к максимальной дешевизне, а выбрать качественный фонарь, который будет приносить радость и не сломается, когда его действительно нужно. Вспоминают о нем, как правило, в лесу, в мороз, далеко от городской суеты. В общем, не стоит экономить на удовольствии!