Дилеры приготовили эти подарки для россиян, чтобы освободить переполненные склады от автомобилей

Автодилеры закупили много машин, которые не удалось реализовать. Граждане РФ не смогли их приобрети из-за подорожания кредитов. В итоге склады заполнились. Для решения проблемы можно применять скидки и другие акции. Такое мнение озвучено главным редактором журнала "За рулём" Максимом Кадаковым.
По его данным, к началу января в России скопилось примерно 200 тыс. нереализованных машин. Многие из них ещё в процессе доставки.
Авто оказались невостребованными, так как ситуация из-за повышения ключевой ставки. Также выросли утилизационные сборы. Специалист подчеркнул в беседе с Телеканалом "360", что на текущий момент нет предпосылок для естественного снижения цен.
Для продажи автопроизводители будут применять инструменты маркетинга (рассрочка без процентов, скидки, шины в подарок).
Кадаков выразил уверенность, что в данной ситуации продавцы примут разнообразные меры, чтобы стимулировать продажи машин. Он также предположил, что текущая ситуация может продлиться по крайней мере до марта, а возможно, и дольше.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.