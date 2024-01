Дилеры приготовили эти подарки для россиян, чтобы освободить переполненные склады от автомобилей

Your browser does not support the audio element.

Автодилеры закупили много машин, которые не удалось реализовать. Граждане РФ не смогли их приобрети из-за подорожания кредитов. В итоге склады заполнились. Для решения проблемы можно применять скидки и другие акции. Такое мнение озвучено главным редактором журнала "За рулём" Максимом Кадаковым.

Фото: Cars for sale by elgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license