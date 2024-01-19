Дилеры приготовили эти подарки для россиян, чтобы освободить переполненные склады от автомобилей

Автоэксперт Кадаков рассказал, что для освобождения складов от машин автодилеры объявят скидки

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Автодилеры закупили много машин, которые не удалось реализовать. Граждане РФ не смогли их приобрети из-за подорожания кредитов. В итоге склады заполнились. Для решения проблемы можно применять скидки и другие акции. Такое мнение озвучено главным редактором журнала "За рулём" Максимом Кадаковым.

Фото: Cars for sale by elgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По его данным, к началу января в России скопилось примерно 200 тыс. нереализованных машин. Многие из них ещё в процессе доставки.

Авто оказались невостребованными, так как ситуация из-за повышения ключевой ставки. Также выросли утилизационные сборы. Специалист подчеркнул в беседе с Телеканалом "360", что на текущий момент нет предпосылок для естественного снижения цен.

Для продажи автопроизводители будут применять инструменты маркетинга (рассрочка без процентов, скидки, шины в подарок).

Кадаков выразил уверенность, что в данной ситуации продавцы примут разнообразные меры, чтобы стимулировать продажи машин. Он также предположил, что текущая ситуация может продлиться по крайней мере до марта, а возможно, и дольше.