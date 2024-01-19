На угон автомобиля преступнику требуется лишь 10 секунд: как обезопасить свое авто?

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Эксперты выявили эффективные методы защиты автомобилей от преступных посягательств, особенно в свете растущего числа угонов на заказ на территории постсоветского пространства. Статистика указывает на увеличение случаев угонов, где машины используются для продажи запчастей или перепродажи в соседних странах.

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В связи с внедрением технологий бесключевого доступа производителями автомобилей, преступники стали использовать специализированное оборудование для взлома. Эти угонщики владеют средствами, позволяющими легко получить доступ к таким автомобилям. Исследования автопроизводителей выявили, что для взлома подобного автомобиля требуется всего 10 секунд.

Хотя защитные меры в редких случаях оказываются эффективными, даже здесь угонщикам удалось вскрыть автомобиль за не более чем минуту. Специалисты советуют владельцам держать ключи от автомобиля подальше от посторонних лиц, особенно при сдаче машины в автосервис или на мойку. Также рекомендуется избегать оставления автомобиля на ночь в плохо освещенных местах.

Следует также регулярно проверять и обновлять технологии системы бесключевого доступа. Для дополнительной защиты можно хранить ключ в экранирующем чехле, предотвращающем воздействие посторонних сигналов. Традиционные методы, такие как использование блокиратора руля, также остаются надежным вариантом.