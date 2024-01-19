Эксперты смеются над опасениями автолюбителей заправляться "под завязку": разоблачаем 4 мифа

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Распространён стереотип о рисках, связанных с заправкой бака «под завязку». Однако многие из этих предположений потеряли свою актуальность.

Фото: flickr. com by Rob Olivera is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый миф связан с представлением о том, что полный бак может повредить сложную систему вентиляции автомобиля. Хотя избыток бензина может попасть в адсорбер, современные автомобили оснащены электронными системами, предотвращающими такие проблемы.

Второй миф утверждает, что бак, заправленный «под завязку», увеличивает расход топлива. Хотя дополнительный вес может повлиять на расход, облегчение бензобака на несколько килограммов не существенно влияет на экономию. Рекомендуется скорее избавиться от лишних предметов в багажнике.

Третий миф утверждает, что при полном баке топливо быстрее испаряется. Однако объем топлива не оказывает влияния на скорость испарения; температура и давление играют более существенную роль, а современные баки в автомобилях обычно герметичны.

Четвёртый миф касается опасений в отношении пожароопасности полного бака. Теоретически возможна утечка топлива, однако благодаря герметичности современных баков, это происходит крайне редко. В случае утечки рекомендуется обратиться к автосервису.