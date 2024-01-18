Уже совсем скоро весна: как автолюбителям безопасно объезжать ямы, лужи и другие препятствия на дороге

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Приближение весны не всегда радует владельцев автомобилей, так как зимние холода могут создать на дорогах ямы, представляющие угрозу для подвески и увеличивающие риск попадания в аварийные ситуации.

Фото: vitalykuzmin. net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Автоэксперты предоставляют несколько советов о том, как безопасно объезжать ямы, лужи и другие препятствия на дороге, минимизируя потенциальные ущербы.

Многим водителям известен метод, заимствованный у автогонщиков, заключающийся в том, чтобы преодолеть препятствие так, чтобы колеса лишь касались асфальта. Однако более эффективным способом является максимальная разгрузка колес в момент преодоления.

Для достижения этой разгрузки можно воспользоваться следующими методами:

Резкое торможение при движении сжимает передние пружины амортизатора, разгружая заднюю ось. Нажатие на педаль газа, наоборот, разгружает переднюю ось. При резком повороте руля влево снижается нагрузка на левый борт машины, и наоборот при повороте вправо.

Приближаясь к яме и не доезжая до нее, резкое торможение перед ямой нагружает переднюю ось, а отпускание педали возвращает автомобиль в исходное состояние.

При въезде в яму на низкой скорости добавление газа поднимает переднюю часть автомобиля, что позволяет преодолеть яму без нагрузки на переднюю ось. Аналогичные приемы применяются при повороте руля влево или вправо при наезде на яму в направлении препятствия.