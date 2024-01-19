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Вот так работа на холостых оборотах убивает бензиновые двигатели

Автоэксперты рассказали, как работа на холостых оборотах убивает бензиновые двигатели

2:56
Авто

Длительная работа бензинового двигателя на холостых оборотах может существенно снизить ресурс агрегата и стать причиной его поломки на невеликом пробеге. Это объясняется физикой процесса. Многие владельцы автомобилей в России до сих пор придерживаются старой традиции: перед отправкой в путь они долго прогревают двигатель, а затем только выезжают.

Автоэксперты рассказали, как работа на холостых оборотах убивает бензиновые двигатели
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Эта привычка распространена не только среди владельцев автомобилей с автозапуском, но и среди обладателей программных систем автоматического запуска. Многие из них не осознают, что долгая работа на холостых оборотах может быть вредной для современных двигателей.

Для понимания проблемы, связанной с длительной работой бензинового двигателя на холостых оборотах, важно рассмотреть устройство системы смазки двигательного агрегата. Эффективная смазка необходима для бесперебойного функционирования мотора: масло образует плёнку, предотвращающую сухое трение между деталями. Нарушение этого процесса может привести к серьезным последствиям.

Смазка двигателя осуществляется комбинированным методом: масло под давлением подается к наиболее нагруженным узлам через специальные каналы, а к менее нагруженным — методом самотёка или разбрызгивания. Масляный насос обеспечивает смазку коренных и шатунных подшипников, поршневых пальцев, опор и кулачков распредвала, оси коромысел привода клапанов, вала турбокомпрессора, а также внутреннюю поверхность поршней для охлаждения. Однако на поверхность цилиндров масло поступает методом разбрызгивания, что не так эффективно на холостых оборотах.

На холостых оборотах двигатель поддерживает минимально возможную частоту вращения коленчатого вала при отсутствии существенной нагрузки. В отличие от прошлых десятилетий, где такой режим был более безопасным, современные двигатели могут показать первые признаки износа на стенках цилиндров уже через короткое время. Это обусловлено тем, что некоторым современным двигателям требуется всего несколько десятков минут для образования задиров на стенках цилиндров. Производители также вносят свой вклад в сокращение ресурса двигателей, стремясь снизить холостые обороты при одновременном обеднении топливовоздушной смеси в соответствии с жёсткими экологическими стандартами.

Одним из способов решения проблемы недостаточной смазки верхней части цилиндров при работе на холостых является повышение оборотов до 1 100 — 1 200, при которых образуется достаточное количество масляного тумана. Однако следует помнить, что работа двигателя на холостом ходу уже неэффективна. Поэтому более разумным и правильным решением является не злоупотреблять работой на холостых оборотах и отправляться в путь через короткое время после запуска. Важно не перегревать мотор, особенно при холодной погоде, и не сразу повышать обороты до максимальных значений, пока двигатель не прогреется.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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