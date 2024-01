Важное нововведение в ПДД: на круг теперь въезжаем иначе

После вступления в силу изменений в Правила Дорожного Движения (ПДД) в начале 2023 года, портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД для разъяснений о новых правилах проезда через круговые перекрестки. Согласно обновленным ПДД, водители, движущиеся к круговому перекрестку по дороге, не являющейся главной, должны уступить дорогу всем транспортным средствам на этом перекрестке.

Фото: openverse by WSDOT is licensed under CC BY-NC-ND 2.0