Важное нововведение в ПДД: на круг теперь въезжаем иначе

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Правила на круговых перекрестках: что важно знать водителям

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После вступления в силу изменений в Правила Дорожного Движения (ПДД) в начале 2023 года, портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД для разъяснений о новых правилах проезда через круговые перекрестки. Согласно обновленным ПДД, водители, движущиеся к круговому перекрестку по дороге, не являющейся главной, должны уступить дорогу всем транспортным средствам на этом перекрестке.

Правила на круговых перекрестках: что важно знать водителям
Фото: openverse by WSDOT is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

ГИБДД подчеркнули, что фраза "по дороге, не являющейся главной" может вводить в заблуждение, и многие водители испытывают сложности при проезде через такие перекрестки. Для избежания ошибок предоставлен алгоритм движения на круговых перекрестках, включая уступление при наличии знака "Круговое движение", следование указаниям знаков приоритета и правила для светофора, если он установлен.

Эти изменения напоминают водителям о необходимости внимательного соблюдения новых правил на круговых перекрестках, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и избежать штрафов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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