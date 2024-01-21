Важное нововведение в ПДД: на круг теперь въезжаем иначе

Правила на круговых перекрестках: что важно знать водителям

После вступления в силу изменений в Правила Дорожного Движения (ПДД) в начале 2023 года, портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД для разъяснений о новых правилах проезда через круговые перекрестки. Согласно обновленным ПДД, водители, движущиеся к круговому перекрестку по дороге, не являющейся главной, должны уступить дорогу всем транспортным средствам на этом перекрестке.

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ГИБДД подчеркнули, что фраза "по дороге, не являющейся главной" может вводить в заблуждение, и многие водители испытывают сложности при проезде через такие перекрестки. Для избежания ошибок предоставлен алгоритм движения на круговых перекрестках, включая уступление при наличии знака "Круговое движение", следование указаниям знаков приоритета и правила для светофора, если он установлен.

Эти изменения напоминают водителям о необходимости внимательного соблюдения новых правил на круговых перекрестках, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и избежать штрафов.