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В ГИБДД объяснили, куда лучше всего вешать видеорегистратор в машине, чтобы избежать штрафа

Где правильно установить видеорегистратор в автомобиле: советы от ГИБДД

1:07
Авто

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать, как правильно установить видеорегистратор в автомобиле, обеспечив безопасность водителя и соблюдение законодательства. Первоочередной момент — избегать загораживания подушки безопасности на передней панели. Установка видеорегистратора "снизу" исключается.

Где правильно установить видеорегистратор в автомобиле: советы от ГИБДД
Фото: автомобильный видеорегистратор by Fernost is licensed under Общественное достояние

Важен также угол обзора устройства, ориентированный на изображение на экране. Чтобы охватить все события перед бампером, рекомендуется разместить устройство как можно выше. Однако необходимо учесть возможные проблемы с безопасностью, связанные с высокой точкой крепления.

С 1 сентября 2023 года запрещено вешать предметы на лобовое стекло, ограничивающие обзор водителя, с штрафом в 500 рублей по ст. 12.5. КоАП. ГИБДД рекомендует размещать видеорегистратор на "пятачке" вокруг зеркала заднего вида или сразу за ним. Это место позволяет устройству выполнять свою функцию, не влияя на работу систем безопасности автомобиля, и не вызывает претензий со стороны сотрудников ДПС.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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