Эксперт объяснил, почему из выхлопной трубы вытекает жидкость, и опасно ли это для машины

Эксперт с портала njcar. ru объяснил водителям, что капающая из глушителя жидкость при прогреве машины не всегда свидетельствует о серьезных проблемах. Зимой чаще всего это конденсат, образующийся из-за разницы температур и содержащий водяной пар и углекислый газ.
Прозрачный конденсат с примесью сажи считается нормальным. Однако, если жидкость имеет оттенок антифриза, это может указывать на серьезные неисправности ДВС, требующие срочного вмешательства специалистов. Если из глушителя капает моторное масло, это может свидетельствовать о неисправности двигателя и необходимости ремонта.
Густой дым серого или голубого цвета, сопровождающий конденсат, может быть признаком серьезных проблем с двигателем, требующих дополнительной диагностики и внимания со стороны владельца автомобиля.
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