Программа "трейд-ин" в автомобильной индустрии призвана стимулировать продажи новых автомобилей, предоставляя покупателям удобную возможность избавиться от старого транспорта и получить скидку на новый. Однако за удобством этой схемы скрываются некоторые недостатки.
Владельцы автомобилей могут столкнуться с финансовыми потерями, так как дилеры значительно снижают оценочную стоимость старых автомобилей. Кроме того, выбор ограничивается маркой дилера, и программа не предоставляет возможности приобрести подержанный, но более престижный автомобиль.
Сотрудники отдела "трейд-ин" могут применять не всегда честные методы убеждения клиентов, создавая дополнительные трудности. Также выделяется проблема навязывания клиентам ненужных дополнительных услуг и товаров в рамках этой программы.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.