Эксперты рассказали о минусах трейд-ин

Трейд-ин: маркетинговая уловка или затруднительная сделка

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Программа "трейд-ин" в автомобильной индустрии призвана стимулировать продажи новых автомобилей, предоставляя покупателям удобную возможность избавиться от старого транспорта и получить скидку на новый. Однако за удобством этой схемы скрываются некоторые недостатки.

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Владельцы автомобилей могут столкнуться с финансовыми потерями, так как дилеры значительно снижают оценочную стоимость старых автомобилей. Кроме того, выбор ограничивается маркой дилера, и программа не предоставляет возможности приобрести подержанный, но более престижный автомобиль.

Сотрудники отдела "трейд-ин" могут применять не всегда честные методы убеждения клиентов, создавая дополнительные трудности. Также выделяется проблема навязывания клиентам ненужных дополнительных услуг и товаров в рамках этой программы.