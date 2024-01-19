Экстренные меры при поломке электрического стеклоподъемника: советы и временные решения

Эксперты рассказали, как решить проблему со стеклоподъемником автомобиля

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Поломка электрического стеклоподъемника может создать неудобства, особенно в неподходящий момент, например, зимой.

Фото: openverse by StanD70 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В случае невозможности немедленного обращения в автосервис, водителю предлагается временное решение — заклеить окно скотчем и пленкой для защиты от погодных условий.

В случае, если стекло застряло, можно попробовать поднять его вручную, крепко ухватив с обеих сторон и использовав скотч для фиксации.

В более сложных ситуациях, требующих вскрытия двери, рекомендуется обратиться к профессионалам в автосервисе для точного диагноза и ремонта.