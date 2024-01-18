Не открывайте окна автомобиля во время движения в часы пик, ваше здоровье под прицелом

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Британские эксперты пришли к заключению, что открывать окна автомобиля во время движения не рекомендуется. Это вывод был сделан на основе проведенного исследования, направленного на оценку пригодности воздуха в условиях автомобильных пробок для дыхания.

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Исследование включало в себя анализ экологической обстановки в десяти мегаполисах с высоким уровнем дорожного трафика, таких как Гуанчжоу (КНР), Каир (столица Египта), Сан-Паулу (Бразилия).

Результаты показали, что в утренние часы, когда на дорогах много транспортных средств, качество воздуха оказывается в 10 раз хуже по сравнению со свободным движением автомобилей. Для снижения уровня загрязнения в салоне рекомендуется закрывать окна и использовать вентиляцию или систему рециркуляции.

Также выяснилось, что салонные фильтры способны задерживать только крупные частицы загрязнений, в то время как мелкие частицы проникают в салон и, следовательно, в дыхательную систему водителя. В связи с этим во время автомобильных пробок рекомендуется предпочесть закрытые окна и использование кондиционера.