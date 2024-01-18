Протестированы разные типы дорожного покрытия на самый длинный тормозной путь, вот что выяснилось

Эксперты решили провести исследование, чтобы выяснить, на каком типе дорожного покрытия современные автомобили демонстрируют самый длинный тормозной путь. Особое внимание уделились дорогам с шумовыми полосами.
Данные элементы, хоть и не оказывают вреда подвеске и способствуют повышению внимания водителя, но, даже если блок шумовой разметки установлен согласно стандартам, он может ухудшить ситуацию.
В эксперименте участвовали современная модель автомобиля с электронными помощниками, бюджетный седан с ABS, и обычное авто без системы ABS и с пробегом.
На сухом покрытии лучший результат показал автомобиль бизнес-класса. С другой стороны, 15-летняя малолитражка оказалась на последнем месте, что ожидаемо.
Ситуация на мокром асфальте заметно ухудшилась. Однако, что удивительно, самый длинный тормозной путь был замечен при торможении на дорогах с шумовыми полосами.
Согласно нормам, последний блок шумовой полосы должен начинаться не менее чем за 20 метров до пешеходного перехода, но современный бизнес-класс остановился только через 3 метра пути.
Важно отметить, что тестирование проводилось при скорости 60 км/ч.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.