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Протестированы разные типы дорожного покрытия на самый длинный тормозной путь, вот что выяснилось

1:15
Авто

Эксперты решили провести исследование, чтобы выяснить, на каком типе дорожного покрытия современные автомобили демонстрируют самый длинный тормозной путь. Особое внимание уделились дорогам с шумовыми полосами.

Протестированы разные типы дорожного покрытия на самый длинный тормозной путь, вот что выяснилось
Фото: commons.wikimedia. org by Nepenthes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Данные элементы, хоть и не оказывают вреда подвеске и способствуют повышению внимания водителя, но, даже если блок шумовой разметки установлен согласно стандартам, он может ухудшить ситуацию.

В эксперименте участвовали современная модель автомобиля с электронными помощниками, бюджетный седан с ABS, и обычное авто без системы ABS и с пробегом.

На сухом покрытии лучший результат показал автомобиль бизнес-класса. С другой стороны, 15-летняя малолитражка оказалась на последнем месте, что ожидаемо.

Ситуация на мокром асфальте заметно ухудшилась. Однако, что удивительно, самый длинный тормозной путь был замечен при торможении на дорогах с шумовыми полосами.

Согласно нормам, последний блок шумовой полосы должен начинаться не менее чем за 20 метров до пешеходного перехода, но современный бизнес-класс остановился только через 3 метра пути.

Важно отметить, что тестирование проводилось при скорости 60 км/ч.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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