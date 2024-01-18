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Топливо у автомобиля заканчивается: как доковылять до ближайшей заправки

1:11
Авто

Нередко водители отправляются в дальнюю поездку, оказавшись без достаточного запаса топлива. В таких ситуациях ближайшая заправочная станция может быть на значительном расстоянии, а топливо почти заканчивается. Российские автоэксперты предоставили советы о том, как экономить топливо и доехать до ближайшей заправки.

Топливо у автомобиля заканчивается: как доковылять до ближайшей заправки
Фото: commons.wikimedia. org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Франция.

В первую очередь рекомендуется отключить все функции автомобиля, не связанные непосредственно с управлением транспортным средством, такие как кондиционер и мультисистема. Также стоит избегать зарядки смартфона.

Эксперты советуют изменить стиль вождения, делая его более плавным, и избегать резких ускорений. Водителям рекомендуется внимательно следить за дорогой, замечая светофоры, пешеходные переходы и искусственные неровности заранее, чтобы избежать резкого торможения.

Если водитель видит, что светофор скоро сменится на зеленый, ему следует постепенно снизить скорость, чтобы избежать полной остановки, и затем плавно увеличить скорость. Это позволит избежать необходимости остановки транспортного средства.

Дополнительно, стоит стремиться к достижению "круизной скорости", при которой расход топлива минимален.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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