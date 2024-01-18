Лучше шины у автомобилей немного недокачать: иначе полысеют и лопнут в скором времени

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Использование летней резины в период жаркой погоды подразумевает учет определенных аспектов, согласно рекомендациям специалистов, опубликованным в онлайн источниках.

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Важным моментом является избегание недокачивания шин в летний сезон. При высоких температурах воздуха давление внутри колеса может увеличиться, что может привести к возможному разрыву шины. Этот риск становится особенно высоким при температурах от 35 до 40 градусов.

При таких условиях воздух, находящийся внутри шины, сильно нагревается, что может привести к ее лопанию во время движения автомобиля.

Дополнительно, неправильное давление в шинах может вызвать быстрый износ, проявляющийся в "лысении" центральной части шины, особенно в летний период.

Высокое давление в шинах также снижает способность справляться с неровностями дороги и жесткими ударами. Это еще одна причина, по которой рекомендуется не перекачивать шины.

Таким образом, эксперты советуют немного снизить давление внутри шины, поддерживая его чуть ниже установленной нормы, и использовать манометр для регулярного контроля.