Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос
Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой
Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю
Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты
Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином
Тренер Татьяна Тарасова призвала не переживать из-за того, что Валиева пропускает ЧР по прыжкам
Андрей Разин заявил, что это он проклял звёзд: "Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала"

Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены

1:17
Авто

Покупка контрактных двигателей часто осуществляется с целью избежать капитального ремонта мотора, представляя собой более простое и быстрое решение со своими собственными преимуществами и недостатками.

Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперты делятся опытом, помогая водителям сориентироваться при принятии решения о покупке такого мотора. Согласно информации от Autonews, среди плюсов контрактных двигателей выделяют низкую стоимость и возможность периода обкатки.

Однако существуют и недостатки, такие как неизвестное происхождение и ограниченный ресурс. Обычно такие моторы приобретают для более старых моделей автомобилей, где капитальный ремонт может стоить столько же, сколько и сама машина. Чтобы приобрести контрактный двигатель, необходимо подать заявление в ГИБДД.

Однако стоит отметить, что это возможно только в том случае, если на автомобиле установлен другой тип транспортного средства. При этом требуется предоставить все необходимые документы, такие как ПТС, СТС, и документы на новый двигатель (включая договор купли-продажи).

Также обязательны страховка и документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство. В случае использования автомобиля для перевозки пассажиров также требуется наличие диагностической карты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов

Существует множество цветов, которые процветают, не требуя постоянного внимания, и успешно развиваются при минимальном уходе.

"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Подкормка герани перекисью водорода заставит её цвести
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
Рассада перца будет сильной и крепкой, если не забывать об этих напоминаниях
Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме после решения покинуть Голливуд
Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме после решения покинуть Голливуд
Последние материалы
Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос
Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой
Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю
Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты
Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином
Тренер Татьяна Тарасова призвала не переживать из-за того, что Валиева пропускает ЧР по прыжкам
Андрей Разин заявил, что это он проклял звёзд: "Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала"
Водителям напомнили главную причину поломок машин в экстремальные морозы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников