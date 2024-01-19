Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены

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Покупка контрактных двигателей часто осуществляется с целью избежать капитального ремонта мотора, представляя собой более простое и быстрое решение со своими собственными преимуществами и недостатками.

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Эксперты делятся опытом, помогая водителям сориентироваться при принятии решения о покупке такого мотора. Согласно информации от Autonews, среди плюсов контрактных двигателей выделяют низкую стоимость и возможность периода обкатки.

Однако существуют и недостатки, такие как неизвестное происхождение и ограниченный ресурс. Обычно такие моторы приобретают для более старых моделей автомобилей, где капитальный ремонт может стоить столько же, сколько и сама машина. Чтобы приобрести контрактный двигатель, необходимо подать заявление в ГИБДД.

Однако стоит отметить, что это возможно только в том случае, если на автомобиле установлен другой тип транспортного средства. При этом требуется предоставить все необходимые документы, такие как ПТС, СТС, и документы на новый двигатель (включая договор купли-продажи).

Также обязательны страховка и документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство. В случае использования автомобиля для перевозки пассажиров также требуется наличие диагностической карты.