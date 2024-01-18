Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности

Замена моторного масла — процесс, который имеет свои особенности.
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Международные автоэксперты предоставили рекомендации по правильной процедуре замены смазочного материала в автомобильном двигателе.
При проведении замены масла, особенно если автомобиль был приобретен на вторичном рынке, рекомендуется выполнить промывку двигателя. Это действие необходимо, если владелец не является первым владельцем транспортного средства или ранее не использовал масло высокого качества.
Эксперты не советуют использовать дизельное топливо для промывки мотора или смешивать его с маслом, так как это может привести к повреждению резиновых уплотнителей и сальников.
При обнаружении накопления железосодержащих частиц во время замены масла, рекомендуется установить пробки для маслосливных отверстий с магнитами. Эти устройства помогут задерживать лишние частицы.
Чтобы удалить как можно больше отработанного масла из двигателя, перед заворачиванием сливной пробки рекомендуется налить в горловину 0,5 литра нового масла и использовать стартер для перемешивания.
Необходимо соблюдать регулярность замены моторного масла. Рекомендуется проводить замену каждые 7 500 километров пробега или даже чаще.
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