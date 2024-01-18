Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американский рэпер Канье Уэст заменил зубы титановыми протезами
Глава МИД РФ пошутил над журналисткой, не проявившей должного уважения
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при опасности обстрелов
В Москве задержали менеджера, вынесшего со своей работы 18 миллионов
Турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Водителям объяснили, как избежать проблем с ГИБДД из-за фаркопа
3 увлажняющих крема для всех типов кожи
Врач Муравлев назвал курение и избыточную массу тела факторами риска развития рака яичников
Трогательные фильмы, которые помогут вам полюбить жизнь

Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности

1:14
Авто

Замена моторного масла — процесс, который имеет свои особенности.

Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Международные автоэксперты предоставили рекомендации по правильной процедуре замены смазочного материала в автомобильном двигателе.

  1. При проведении замены масла, особенно если автомобиль был приобретен на вторичном рынке, рекомендуется выполнить промывку двигателя. Это действие необходимо, если владелец не является первым владельцем транспортного средства или ранее не использовал масло высокого качества.
  2. Эксперты не советуют использовать дизельное топливо для промывки мотора или смешивать его с маслом, так как это может привести к повреждению резиновых уплотнителей и сальников.
  3. При обнаружении накопления железосодержащих частиц во время замены масла, рекомендуется установить пробки для маслосливных отверстий с магнитами. Эти устройства помогут задерживать лишние частицы.
  4. Чтобы удалить как можно больше отработанного масла из двигателя, перед заворачиванием сливной пробки рекомендуется налить в горловину 0,5 литра нового масла и использовать стартер для перемешивания.
  5. Необходимо соблюдать регулярность замены моторного масла. Рекомендуется проводить замену каждые 7 500 километров пробега или даже чаще.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Эта процедура улучшит прорастание семян
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Последние материалы
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при опасности обстрелов
В Москве задержали менеджера, вынесшего со своей работы 18 миллионов
Турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Водителям объяснили, как избежать проблем с ГИБДД из-за фаркопа
Врач Муравлев назвал курение и избыточную массу тела факторами риска развития рака яичников
3 увлажняющих крема для всех типов кожи
Трогательные фильмы, которые помогут вам полюбить жизнь
Ученые выяснили, что не нужно проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы продлить жизнь
В минобороны Франции признались, что украинский конфликт выгоден их военной промышленности
Фильмы, в которых герои отстаивают своё право на свободу в условиях рабства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников