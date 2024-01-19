Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом

Британский веб-портал WhatCar.com, специализирующийся на исследованиях в области автомобилей и автомобильной индустрии, опубликовал рейтинг самых популярных и доступных кроссоверов на вторичном рынке. В оценку включены автомобили, стоимость которых не превышает 10 000 фунтов стерлингов (приблизительно 1,1 миллиона рублей). Эксперты Autonews выбрали для своего обзора модели, которые пользуются спросом на вторичном рынке России.
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Kia Sportage. Модель предыдущего поколения Kia Sportage, благодаря своей надежности и стильному дизайну, находит широкую популярность в Великобритании. WhatCar выбрал 2017 год выпуска с 1,7-литровым дизельным двигателем. В Московских автосалонах можно обнаружить автомобили с пробегом 86 000 км за 1,7 миллиона рублей. Однако на отечественном рынке бензиновые двигатели более востребованы.
Hyundai Tucson. На втором месте расположился южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson. Исследование подтвердило, что эта модель является наиболее практичной и надежной, получив признание как лучший семейный автомобиль на дистрибуционном рынке. Эксперты рекомендуют обратить внимание на 2017 год с дизельным двигателем объемом 2,0 литра.
Suzuki Vitara. Suzuki Vitara лидирует в рейтинге благодаря своей надежности, экономичности топлива и обширному набору оборудования в базовой комплектации. Исследование подтверждает долгий срок службы этих автомобилей, рекомендуя приобрести кроссовер 2019 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с.
Dacia Duster. В оценку включена модель Dacia Duster 2019 года с 1,5-литровым двигателем, пользующаяся популярностью на вторичном рынке благодаря доступной цене и простоте эксплуатации. Duster идеально подходит для длительных поездок благодаря просторному салону и большому багажнику, делая его отличным выбором для путешествий.
Mazda CX-5. Кроссовер Mazda CX-5, известный своей надежностью и обширным оснащением, пользуется высоким спросом на рынке Великобритании. Модель 2016 года с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 175 л.с. также доступна на российском рынке.
Nissan Qashqai. Nissan Qashqai признан самым надежным кроссовером с точки зрения пробега. Эксперты выделяют его практичность и комфорт салона, а также отмечают хорошую звукоизоляцию, эффективную топливную экономичность и высокое оснащение.
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