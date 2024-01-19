Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом

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Британский веб-портал WhatCar.com, специализирующийся на исследованиях в области автомобилей и автомобильной индустрии, опубликовал рейтинг самых популярных и доступных кроссоверов на вторичном рынке. В оценку включены автомобили, стоимость которых не превышает 10 000 фунтов стерлингов (приблизительно 1,1 миллиона рублей). Эксперты Autonews выбрали для своего обзора модели, которые пользуются спросом на вторичном рынке России.

Фото: openverse by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Kia Sportage . Модель предыдущего поколения Kia Sportage, благодаря своей надежности и стильному дизайну, находит широкую популярность в Великобритании. WhatCar выбрал 2017 год выпуска с 1,7-литровым дизельным двигателем. В Московских автосалонах можно обнаружить автомобили с пробегом 86 000 км за 1,7 миллиона рублей. Однако на отечественном рынке бензиновые двигатели более востребованы.

. Модель предыдущего поколения Kia Sportage, благодаря своей надежности и стильному дизайну, находит широкую популярность в Великобритании. WhatCar выбрал 2017 год выпуска с 1,7-литровым дизельным двигателем. В Московских автосалонах можно обнаружить автомобили с пробегом 86 000 км за 1,7 миллиона рублей. Однако на отечественном рынке бензиновые двигатели более востребованы. Hyundai Tucson . На втором месте расположился южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson. Исследование подтвердило, что эта модель является наиболее практичной и надежной, получив признание как лучший семейный автомобиль на дистрибуционном рынке. Эксперты рекомендуют обратить внимание на 2017 год с дизельным двигателем объемом 2,0 литра.

. На втором месте расположился южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson. Исследование подтвердило, что эта модель является наиболее практичной и надежной, получив признание как лучший семейный автомобиль на дистрибуционном рынке. Эксперты рекомендуют обратить внимание на 2017 год с дизельным двигателем объемом 2,0 литра. Suzuki Vitara . Suzuki Vitara лидирует в рейтинге благодаря своей надежности, экономичности топлива и обширному набору оборудования в базовой комплектации. Исследование подтверждает долгий срок службы этих автомобилей, рекомендуя приобрести кроссовер 2019 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с.

. Suzuki Vitara лидирует в рейтинге благодаря своей надежности, экономичности топлива и обширному набору оборудования в базовой комплектации. Исследование подтверждает долгий срок службы этих автомобилей, рекомендуя приобрести кроссовер 2019 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. Dacia Duster . В оценку включена модель Dacia Duster 2019 года с 1,5-литровым двигателем, пользующаяся популярностью на вторичном рынке благодаря доступной цене и простоте эксплуатации. Duster идеально подходит для длительных поездок благодаря просторному салону и большому багажнику, делая его отличным выбором для путешествий.

. В оценку включена модель Dacia Duster 2019 года с 1,5-литровым двигателем, пользующаяся популярностью на вторичном рынке благодаря доступной цене и простоте эксплуатации. Duster идеально подходит для длительных поездок благодаря просторному салону и большому багажнику, делая его отличным выбором для путешествий. Mazda CX-5 . Кроссовер Mazda CX-5, известный своей надежностью и обширным оснащением, пользуется высоким спросом на рынке Великобритании. Модель 2016 года с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 175 л.с. также доступна на российском рынке.

. Кроссовер Mazda CX-5, известный своей надежностью и обширным оснащением, пользуется высоким спросом на рынке Великобритании. Модель 2016 года с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 175 л.с. также доступна на российском рынке. Nissan Qashqai. Nissan Qashqai признан самым надежным кроссовером с точки зрения пробега. Эксперты выделяют его практичность и комфорт салона, а также отмечают хорошую звукоизоляцию, эффективную топливную экономичность и высокое оснащение.