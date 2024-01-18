Птичий помёт разъест кузов автомобиля, но убирать его надо с осторожностью: вот как

Не каждый автолюбитель будет в восторге, обнаружив на поверхности своего автомобиля следы птичьего помета.
Учитывая агрессивный химический состав этого «вещества», неправильная очистка может повредить лакокрасочное покрытие кузова.
Проблема не только в химии помета, но и в том, что он содержит песок и мелкие семена, способные легко повредить поверхность автомобиля.
Если вам выпала удача обнаружить следы птичьего помета, рекомендуется удалить его как можно быстрее, прежде чем кислота проникнет в лакокрасочное покрытие.
Для борьбы с эскрементами от пернатых потребуется вода, сжатый воздух, спрей-воск и микрофибровая ткань.
Сначала обильно полейте элемент водой.
Если возможно, обработайте поверхность сжатым воздухом для удаления песка и семян.
Не стоит сильно тереть поверхность при чистке, чтобы избежать царапин.
Затем нанесите спрей-воск для смазки на поверхность кузова и на ткань, чтобы предотвратить появление царапин.
Прижмите ткань к поверхности, слегка смочите ее водой, чтобы впитать остатки помета.
Завершите процесс промывкой элемента водой.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.