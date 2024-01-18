Птичий помёт разъест кузов автомобиля, но убирать его надо с осторожностью: вот как

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Не каждый автолюбитель будет в восторге, обнаружив на поверхности своего автомобиля следы птичьего помета.

Фото: commons.wikimedia. org by Sjanhvi2003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Учитывая агрессивный химический состав этого «вещества», неправильная очистка может повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема не только в химии помета, но и в том, что он содержит песок и мелкие семена, способные легко повредить поверхность автомобиля.

Если вам выпала удача обнаружить следы птичьего помета, рекомендуется удалить его как можно быстрее, прежде чем кислота проникнет в лакокрасочное покрытие.

Для борьбы с эскрементами от пернатых потребуется вода, сжатый воздух, спрей-воск и микрофибровая ткань.

Сначала обильно полейте элемент водой.

Если возможно, обработайте поверхность сжатым воздухом для удаления песка и семян.

Не стоит сильно тереть поверхность при чистке, чтобы избежать царапин.

Затем нанесите спрей-воск для смазки на поверхность кузова и на ткань, чтобы предотвратить появление царапин.

Прижмите ткань к поверхности, слегка смочите ее водой, чтобы впитать остатки помета.

Завершите процесс промывкой элемента водой.