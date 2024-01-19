Зимние неприятности: пять основных ошибок владельцев авто, которые приводят к поломкам в мороз

Водителям напомнили главную причину поломок машин в экстремальные морозы

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Основной причиной поломок автомобилей в период сильных морозов является недостаточная подготовка к зимнему сезону, заявил член правления Союза автосервисов Илья Плисов в интервью "Известиям".

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По словам Татьяны Овчинниковой, директора сети станций техобслуживания (СТО), количество обращений владельцев автомобилей на СТО в период новогодних праздников увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. Она отметила, что численность записей на СТО в новогодние каникулы увеличилась на 15%, особенно выделив даты 4 и 9 января как наиболее интенсивные.

Эксперты, опрошенные по этому вопросу, считают, что водители недооценивают важность обязательной подготовки своих автомобилей к эксплуатации в суровых условиях российской зимы.

Илья Плисов, член правления Союза автосервисов, подчёркивает, что основной проблемой является неподготовленность многих владельцев к экстремальным температурам. В тёплые зимы многие допускают недоразумения, но в текущую зиму это становится проблемой.

Он отмечает, что со старым аккумулятором автомобиль может не завестись, а разряженная аккумуляторная батарея может замерзнуть.

Эксперт напоминает о простых вещах: наличие воды в замке может привести к тому, что двери не откроются, а мокрые уплотнители при попытке открыть двери могут быть повреждены.

Плисов также предупреждает о риске примерзания фильтра и топливопривода в случае образования конденсата в полупустом топливном баке. В такой ситуации автомобиль, по его утверждению, точно не заведётся.

Эксперты отмечают, что нынешние морозы сказываются на автомобилях практически всех марок, независимо от страны-производителя.