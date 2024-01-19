В России нашли в продаже машины ушедших брендов

Несмотря на уход европейских и японских автобрендов из официальных продаж в России, их автомобили всё ещё доступны на рынке. Тем не менее, стоимость этих машин заметно увеличилась. AutoNews провело исследование, чтобы выяснить, какие модели предлагаются в настоящее время, сколько они стоят, и предоставляется ли на них гарантия.
Начнём с автомобилей корейских производителей. Например, один из дилеров в столице предлагает Kia Seltos 2022 года по цене от 2,25 до 2,73 миллионов рублей. При этом на данный автомобиль распространяется 2-летняя гарантия.
Ещё одной доступной моделью является Kia Soul, которую можно приобрести в России за 2,45 миллиона рублей с 123-сильным мотором. Дилеры утверждают, что производитель сохраняет гарантийные обязательства на этот автомобиль.
Ранее Hyundai Solaris был популярен в России, но сейчас его трудно найти. Тем не менее, в одном из автосалонов его предлагают за 2,7 миллиона рублей.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.