В России нашли в продаже машины ушедших брендов

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на уход европейских и японских автобрендов из официальных продаж в России, их автомобили всё ещё доступны на рынке. Тем не менее, стоимость этих машин заметно увеличилась. AutoNews провело исследование, чтобы выяснить, какие модели предлагаются в настоящее время, сколько они стоят, и предоставляется ли на них гарантия.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Начнём с автомобилей корейских производителей. Например, один из дилеров в столице предлагает Kia Seltos 2022 года по цене от 2,25 до 2,73 миллионов рублей. При этом на данный автомобиль распространяется 2-летняя гарантия.

Ещё одной доступной моделью является Kia Soul, которую можно приобрести в России за 2,45 миллиона рублей с 123-сильным мотором. Дилеры утверждают, что производитель сохраняет гарантийные обязательства на этот автомобиль.

Ранее Hyundai Solaris был популярен в России, но сейчас его трудно найти. Тем не менее, в одном из автосалонов его предлагают за 2,7 миллиона рублей.