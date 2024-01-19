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Почему автомобиль может работать без масла, но не долго

Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла

1:16
Авто

Отсутствие масла в работающем автомобильном двигателе не сразу приведет к катастрофическому износу его частей, поскольку у транспортного средства имеется некоторый запас хода. Эту информацию предоставил Михаил Колодочкин, эксперт из журнала "За рулем", в беседе с "Газета.Ru".

Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Специалист отметил, что при уходе масла из двигателя внутри возникает значительное трение механизмов, что может привести к увеличению износа силового агрегата. Однако до возникновения серьезных проблем автомобиль может проехать приблизительно от 70 до 100 километров.

В идеальных условиях этот запас может увеличиться до 200 километров, но затем силовой агрегат подвергнется перегреву и может заклиниться.

Автоэксперт также подчеркнул, что в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, способного работать без масла. Некоторые производители предлагают присадки, утверждая, что их композиции позволяют двигателю функционировать без смазки, однако такие заявления вызывают сомнения.

"Одно время было популярно рекламировать различные присадки, утверждая, что они позволяют ездить без масла. Но это всего лишь миф. Любой двигатель может временно функционировать без масла, но не на долго", — пояснил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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