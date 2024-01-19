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Холода не страшны: как синтетическое моторное масло обеспечивает надежную защиту автомобиля

Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза

1:18
Авто

Использование высококачественного моторного масла, созданного на основе синтетических компонентов, обеспечит отличную работоспособность автомобиля даже при температуре до минус 30 градусов.

Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Зимнее время представляет собой период значительных испытаний для силового агрегата автомобиля, поэтому важно тщательно подходить к обеспечению защиты всех узлов и агрегатов. В экстремально низких температурах они подвергаются существенному износу.

Использование моторного масла, основанного на синтетических компонентах, является одним из наиболее эффективных методов поддержания работоспособности двигателя. Однако необходимо обязательно удовлетворять определенным требованиям при выборе технической жидкости — она должна эффективно функционировать при температуре до минус 30 градусов.

Перед наступлением зимы рекомендуется провести комплексную диагностику и, при необходимости, заменить некоторые детали, включая аккумулятор. Соблюдение данного условия позволит автомобилям успешно запускаться при любых температурах в зимний период.

Перед выездом в условия морозов до минус 20 градусов рекомендуется прогревать машину в течение 10-15 минут. Важно следить за тем, чтобы не образовывался конденсат, и предпочтительно парковать автомобиль на ровной поверхности, избегая заезда на сугробы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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