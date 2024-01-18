Немецкая тройка в России: как изменились продажи автомобилей

Резкое сокращение продаж премиальных автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz в России

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Продажи новых автомобилей немецких премиальных марок Audi, BMW и Mercedes-Benz в России в 2023 году значительно снизились по сравнению с предыдущим кризисным 2022 годом. Проблемы с параллельным импортом, заводской гарантией и увеличившимися курсами евро/доллара усугубили ситуацию.

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Вместо того чтобы импортировать модели "Большой немецкой тройки" параллельно, дилеры все больше отдают предпочтение официальным поставкам китайских производителей, таких как Hongqi, Voyah и Lixiang.

Как сообщает 110km.ru, продажи новых автомобилей в 2023 году сократились на 80% для BMW, 87% для Mercedes-Benz и 78% для Audi по сравнению с предыдущим годом. Вторичный рынок становится единственной опцией для приобретения премиальных немецких автомобилей. Анализируя статистику продаж 3-летних машин, выяснено, что цены на Audi A6, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class значительно выросли за последний год.