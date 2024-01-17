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Совет автолюбителям: качественное моторное масло защитит авто от мороза

Названы способы защиты автомобиля от мороза

Авто

Защита автомобиля зимой требует особого внимания, так как при отрицательных температурах сильно изнашиваются многие узлы и детали, в том числе двигатель, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

Названы способы защиты автомобиля от мороза
Фото: https://ivanglazunov.ru/

Самый эффективный способ сохранения силовой установки в рабочем состоянии — использование качественного моторного масла на основе синтетических компонентов. Техническая жидкость должна выполнять свои функции при температуре до -30 градусов.

Подготовленные к зиме автомобили заводятся даже при отрицательной температуре, поэтому необходима комплексная диагностика с заменой некоторых деталей, в том числе аккумулятора.

При сильных морозах (от -20 градусов) нужно прогревать авто 10-15 минут. Зимой автомобилистам стоит избегать скопления конденсата, поэтому лучше парковать авто на ровной поверхности, не заезжая на сугробы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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