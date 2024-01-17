Участники ОПГ из Оренбурга отправятся в тюрьму за угон дорогих машин

Суд приговорил участников ОПГ, специализирующихся на краже роскошных автомобилей

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Прокуратура Оренбургской области сообщила о вынесении приговора четырем членам организованной преступной группы, занимающейся хищениями дорогих автомобилей. Участникам было предъявлено обвинение по статье "Кража".

Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

За два года преступники похитили 9 автомобилей корейского производства, включая 7 Hyundai Tucson, 1 Kia Sorento и 1 Kia Sportage. Пять из похищенных автомобилей принадлежали жителям Оренбурга, три — жителям Башкирии и один — Челябинской области. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается более чем в 14 миллионов рублей.

Как сообщает 56orb.ru, преступники выбирали автомобили с штатной сигнализацией и пробегом до 15 тысяч километров. Используя специальное оборудование, они взламывали салоны ночью, запускали двигатели и вывозили угнанные машины в Челябинск. Там транспорт передавался заказчику, который осуществлял их продажу в соседнем государстве.

Ленинский районный суд Оренбурга признал мужчин виновными и назначил им от пяти с половиной до шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, членам ОПГ предстоит уплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.