Участники ОПГ из Оренбурга отправятся в тюрьму за угон дорогих машин

Прокуратура Оренбургской области сообщила о вынесении приговора четырем членам организованной преступной группы, занимающейся хищениями дорогих автомобилей. Участникам было предъявлено обвинение по статье "Кража".
За два года преступники похитили 9 автомобилей корейского производства, включая 7 Hyundai Tucson, 1 Kia Sorento и 1 Kia Sportage. Пять из похищенных автомобилей принадлежали жителям Оренбурга, три — жителям Башкирии и один — Челябинской области. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается более чем в 14 миллионов рублей.
Как сообщает 56orb.ru, преступники выбирали автомобили с штатной сигнализацией и пробегом до 15 тысяч километров. Используя специальное оборудование, они взламывали салоны ночью, запускали двигатели и вывозили угнанные машины в Челябинск. Там транспорт передавался заказчику, который осуществлял их продажу в соседнем государстве.
Ленинский районный суд Оренбурга признал мужчин виновными и назначил им от пяти с половиной до шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, членам ОПГ предстоит уплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
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