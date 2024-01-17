Автоэксперт Сажин назвал основные правила при покупке подержанного авто в 2024

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Согласно информации от Национального агентства промышленной информации (НАПИ), в России за период с четвертого квартала 2022 года по четвертый квартал 2023 года отмечено увеличение средних цен на подержанные легковые автомобили возрастом до трех лет на 20,7%.

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Таким образом, если в конце 2022 года эти автомобили имели среднюю стоимость 4,46 млн рублей, то спустя год их цена поднялась до 5,39 млн рублей.

Автомобили возрастом от четырех до шести лет подорожали за тот же период на 29,4%, достигая 2,66 млн рублей. Машины возрастом 7-10 лет подорожали на 34%, составляя 1,68 млн рублей, а автомобили 11-23 лет подорожали на 33,4%, достигая 755,62 тыс. рублей.

Автоэксперт Владимир Сажин отметил в разговоре с корреспондентом Общественной Службы Новостей, что повышение цен связано с необходимостью компенсации издержек производства, чтобы оно не приводило к убыткам.

Он подчеркнул, что повышение цен должно покрыть все расходы на производство, и в результате этого усилится спрос и на подержанные транспортные средства.

Эксперт также предупредил о том, что покупателям следует быть бдительными, так как на рынке появится разнообразие автомобилей, и важно избегать недобросовестных сделок.

Сажин порекомендовал, чтобы покупатели, стремящиеся быть удовлетворенными своей покупкой, обязательно проводили осмотр в автосервисе. Он отметил, что важно не влипнуть в иллюзии относительно того, что автомобиль был не битый или не крашеный, поскольку такие варианты являются редкостью.

Для уверенности в приобретении, эксперт советует провести тщательную диагностику, не полагаясь только на собственные впечатления.

Сажин подчеркнул, что важно обратить внимание на подкапотное пространство, так как слишком аккуратный внешний вид может быть попыткой продавца скрыть проблемы.

Он рекомендует профессиональную диагностику двигателя и ходовой части, чтобы избежать возможных скрытых угроз и дорогостоящих ремонтов.