Первые три действия, которые автолюбитель должен произвести с купленным подержанным автомобилем

Многие автолюбители предпочитают выбирать подержанные транспортные средства вместо новых.

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Недостатком в таком выборе может стать продолжительный период простоя, поскольку приобретенный на вторичном рынке автомобиль мог долго находиться в гараже.

Многие покупатели убеждены, что подобное транспортное средство должно быть в идеальном состоянии. Однако на практике это далеко не всегда так.

Основная проблема заключается в том, что мотор, находившийся в бездействии в течение длительного времени, может выйти из строя.

Эксперты в области автомобилей рассказали о том, как правильно запустить автомобиль после продолжительного простоя.

В первую очередь, следует провести осмотр двигателя и топливного бака. При выявлении подтеков, уплотнители следует заменить.

Во-вторых, рекомендуется смешать оставшееся в баке старое топливо с новым. Если структура топлива сильно изменилась, то лучше его полностью слить.

В-третьих, важно проверить состояние воздушного фильтра, так как в нем может накопиться застывшая пыль.

Запускать двигатель следует только после проверки исправности вышеупомянутых элементов транспортного средства.