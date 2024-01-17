Первые три действия, которые автолюбитель должен произвести с купленным подержанным автомобилем

Многие автолюбители предпочитают выбирать подержанные транспортные средства вместо новых.
Недостатком в таком выборе может стать продолжительный период простоя, поскольку приобретенный на вторичном рынке автомобиль мог долго находиться в гараже.
Многие покупатели убеждены, что подобное транспортное средство должно быть в идеальном состоянии. Однако на практике это далеко не всегда так.
Основная проблема заключается в том, что мотор, находившийся в бездействии в течение длительного времени, может выйти из строя.
Эксперты в области автомобилей рассказали о том, как правильно запустить автомобиль после продолжительного простоя.
Запускать двигатель следует только после проверки исправности вышеупомянутых элементов транспортного средства.
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