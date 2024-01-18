Заметив это, обязательно меняйте масло в коробке передач!

Автоэксперты назвали несколько ситуаций, когда надо менять масло в коробке передач

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Замена масла в коробке передач для многих автовладельцев кажется необязательной процедурой, которую можно опустить, чтобы сэкономить. Однако пренебрежительное отношение к трансмиссии может привести к быстрому выходу из строя коробки передач и последующему дорогостоящему ремонту. Ни одна техническая жидкость, используемая в автомобилях, не остаётся вечной, включая масло в трансмиссии. Даже если производитель утверждает, что масло предназначено для всего срока службы автомобиля, это может быть ошибочным представлением. Масло подвержено старению.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В большинстве механических коробок передач используется масло на минеральной или полусинтетической основе с изначально коротким сроком службы. Даже если автомобиль используется редко и чаще стоит во дворе, процессы старения масла в коробке передач не прекращаются. Продукты окисления и коррозии накапливаются в смазочном материале, что приводит к постепенному ухудшению его смазывающих свойств и увеличению износа деталей трансмиссии.

Масло, используемое в трансмиссии, подвергается загрязнению даже большему, особенно в механических трансмиссиях с высокой степенью нагрузки. Мельчайшие частицы металлической стружки загрязняют масло, а некоторые из них не удаляются. Хотя основная часть металлической пыли задерживается на магните, примеси других металлов могут циркулировать в масле, ускоряя износ пар трения и снижая ресурс трансмиссии.

Трансмиссионное масло выполняет не только смазывающую, но и охлаждающую функцию. При активном движении температура в парах трения трансмиссии может стать очень высокой. Старое и загрязненное масло теряет не только свои защитные свойства, но и способность эффективного охлаждения из-за изменения его физических характеристик. Кроме того, в процессе эксплуатации в трансмиссионное масло могут попадать загрязнители извне, такие как пыль и вода, особенно при езде по бездорожью или преодолении бродов. Эти загрязнители существенно ускоряют износ трансмиссии и часто приводят к образованию пены в масле, что приводит к потере его смазывающих свойств.