Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему электромобили не годятся для русской зимы
Фильмы о выдающихся людях, которые забрались на вершину успеха, преодолевая трудности
Военный эксперт Колчин назвал освобождение Веселого в ДНР важным этапом в наступлении
Украинцев в Чехии ждут серьезные перемены
Ученые заявили, что Индийская континентальная плита начала раскалываться надвое
В Новосибирске продают квартиру с собственным лифтом за 110 млн рублей
Лучше шины у автомобилей немного недокачать: иначе полысеют и лопнут в скором времени
Динамика рынка торговой недвижимости в российских городах: рост аренды и цен на лоты
Белгородцы обратились к мэру с просьбой помочь бездомным женщинам
Заметив это, обязательно меняйте масло в коробке передач!

Автоэксперты назвали несколько ситуаций, когда надо менять масло в коробке передач

2:08
Авто

Замена масла в коробке передач для многих автовладельцев кажется необязательной процедурой, которую можно опустить, чтобы сэкономить. Однако пренебрежительное отношение к трансмиссии может привести к быстрому выходу из строя коробки передач и последующему дорогостоящему ремонту. Ни одна техническая жидкость, используемая в автомобилях, не остаётся вечной, включая масло в трансмиссии. Даже если производитель утверждает, что масло предназначено для всего срока службы автомобиля, это может быть ошибочным представлением. Масло подвержено старению.

Автоэксперты назвали несколько ситуаций, когда надо менять масло в коробке передач
Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В большинстве механических коробок передач используется масло на минеральной или полусинтетической основе с изначально коротким сроком службы. Даже если автомобиль используется редко и чаще стоит во дворе, процессы старения масла в коробке передач не прекращаются. Продукты окисления и коррозии накапливаются в смазочном материале, что приводит к постепенному ухудшению его смазывающих свойств и увеличению износа деталей трансмиссии.

Масло, используемое в трансмиссии, подвергается загрязнению даже большему, особенно в механических трансмиссиях с высокой степенью нагрузки. Мельчайшие частицы металлической стружки загрязняют масло, а некоторые из них не удаляются. Хотя основная часть металлической пыли задерживается на магните, примеси других металлов могут циркулировать в масле, ускоряя износ пар трения и снижая ресурс трансмиссии.

Трансмиссионное масло выполняет не только смазывающую, но и охлаждающую функцию. При активном движении температура в парах трения трансмиссии может стать очень высокой. Старое и загрязненное масло теряет не только свои защитные свойства, но и способность эффективного охлаждения из-за изменения его физических характеристик. Кроме того, в процессе эксплуатации в трансмиссионное масло могут попадать загрязнители извне, такие как пыль и вода, особенно при езде по бездорожью или преодолении бродов. Эти загрязнители существенно ускоряют износ трансмиссии и часто приводят к образованию пены в масле, что приводит к потере его смазывающих свойств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Это натуральное средство поможет победить вредителей
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Последние материалы
Рассада должна быть сильной и толстенькой: 8 ошибок, которые допускают при выращивании
Автоэксперты назвали несколько ситуаций, когда надо менять масло в коробке передач
Кафельников похвалил теннисистку Блинкову, обыгравшую третью ракетку мира Рыбакину на AO
Врач Радина рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Аналитик Беляев: Россия "держит на мушке" активы США
Избегайте негативных привычек: девять советов для успешных свиданий
Власти Ирака потребовали поскорее вывести солдат США из страны
ЦБ РФ: россияне закупили в декабре рекордный объём валюты
Зеленский заявил, что украинцам нельзя просто дышать воздухом и призвал их воевать
Онищенко заявил, что в России стоит ожидать роста заболеваемости COVID-19
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников