Трюки водителей: Как избежать штрафов, "стирая" номера с помощью пескоструя

Найден полулегальный метод сделать машину невидимой для камер ГИБДД

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Большинство автомобилистов прилагают усилия, чтобы избежать наказаний за нарушения Правил дорожного движения, применяя разные хитрости для обхода систем фиксации нарушений.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Согласно данным ГИБДД, на данный момент около 90% всех штрафов выписываются с использованием автоматических систем. Эта статистика стимулирует водителей к поиску новых трюков.

Статистика показывает, что большинство штрафов выписывается за нарушения, зафиксированные камерами. Именно это стало мотивацией для поиска новых методов избежания штрафов.

Существует множество советов и методов, некоторые из которых не слишком надежны, но недавно появился интересный способ. Водители предполагают, что камеры не смогут распознать номера, если они частично стерты.

Некоторые водители пришли к выводу, что полиция не всегда обращает внимание на машины с номерами, пострадавшими из-за сложных условий. Поэтому они начали использовать пескоструйное оборудование для аккуратного удаления части черной краски с белого фона номера, чтобы он выглядел старым и изношенным.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях России, водитель, управляющий автомобилем с нечитаемыми номерами, может получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Однако в ГИБДД подчеркивают, что изменение номерного знака будет рассматриваться как езда с видоизмененными номерами, что влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или даже лишение водительских прав на период до 3 месяцев по статье 12.2 КоАП.