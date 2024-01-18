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Трюки водителей: Как избежать штрафов, "стирая" номера с помощью пескоструя

Найден полулегальный метод сделать машину невидимой для камер ГИБДД

1:36
Авто

Большинство автомобилистов прилагают усилия, чтобы избежать наказаний за нарушения Правил дорожного движения, применяя разные хитрости для обхода систем фиксации нарушений.

Найден полулегальный метод сделать машину невидимой для камер ГИБДД
Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Согласно данным ГИБДД, на данный момент около 90% всех штрафов выписываются с использованием автоматических систем. Эта статистика стимулирует водителей к поиску новых трюков.

Статистика показывает, что большинство штрафов выписывается за нарушения, зафиксированные камерами. Именно это стало мотивацией для поиска новых методов избежания штрафов.

Существует множество советов и методов, некоторые из которых не слишком надежны, но недавно появился интересный способ. Водители предполагают, что камеры не смогут распознать номера, если они частично стерты.

Некоторые водители пришли к выводу, что полиция не всегда обращает внимание на машины с номерами, пострадавшими из-за сложных условий. Поэтому они начали использовать пескоструйное оборудование для аккуратного удаления части черной краски с белого фона номера, чтобы он выглядел старым и изношенным.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях России, водитель, управляющий автомобилем с нечитаемыми номерами, может получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Однако в ГИБДД подчеркивают, что изменение номерного знака будет рассматриваться как езда с видоизмененными номерами, что влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или даже лишение водительских прав на период до 3 месяцев по статье 12.2 КоАП.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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