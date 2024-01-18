Легален или нелегален ваш фаркоп: это поможет избежать проблем с ГИБДД

В стремлении получить доход от водителей автомобилей, российские власти и соответствующие структуры готовы предпринимать любые меры. Даже если эти меры кажутся абсурдными. Хорошим примером этому служит введение штрафов за багажники, фаркопы и другие мелкие доработки, которые в нашей стране привыкли называть иностранным словом "тюнинг". Говорить о тюнинге в данном контексте звучит, по крайней мере, смешно, но взаимодействие с сотрудниками ГИБДД уже не вызывает радости. Существуют тонкости и нюансы, которые каждому водителю стоит помнить.
Российские законодатели и правоохранители прикладывают все усилия, чтобы внести изменения в конструкцию транспортных средств, вплоть до установки расширителей колесных арок или брызговиков. Это звучит как анекдот, но весь этот процесс направлен на пополнение бюджета полиции и так называемых сертификационных лабораторий, которые, фактически, не проводят никаких проверок и не повышают безопасность транспортных средств.
В результате, обычные водители становятся заложниками этой ситуации. Теперь каждый может получить штраф за установку обычного фаркопа, предоставившись неосведомленным о деталях своего автомобиля и установленном на нем оборудовании.
С точки зрения технических возможностей, ничто не мешает прицепить прицеп к автомобилю любой марки и модели. Установка фаркопа теоретически возможна для любого автомобиля. Однако, как уже упоминалось, это не приносит дохода в казну и карманы заинтересованных лиц. Поэтому все фаркопы можно разделить на легальные и менее легальные.
Главное требование, предъявляемое к автомобилю, - это возможность установки сцепного устройства. Эта возможность определяется еще на этапе сертификации транспортного средства, но даже здесь есть место махинациям. Технически ничто не мешает прицепить прицеп к любому автомобилю, но без документального подтверждения ваш фаркоп становится нелегальным. Существуют случаи, когда автопроизводители "забывают" указать возможность буксировки прицепа, и тогда без обращения в испытательную лабораторию и внесения изменений в документы транспортного средства не обойтись.
Чтобы подтвердить легальность установки фаркопа, вам придется использовать информацию из таблички с VIN-кодом на стойке автомобиля или под капотом. В этой наклейке содержится важная информация о массе автомобиля, допустимой массе автомобиля с прицепом и максимальной нагрузке на переднюю и заднюю оси.
Если сертификационные документы подтверждают возможность установки фаркопа, вам потребуются также документы на само сцепное устройство. У легального фаркопа должны быть сертификат соответствия и паспорт, которые всегда придется иметь при себе. В противном случае будет сложно доказать легальность устройства инспекторам ГИБДД.
Необходимо также иметь доказательства того, что установку фаркопа провел сертифицированный центр – дилер или СТО. В случае возникновения непонятных ситуаций помогут три документа: паспорт фаркопа с отметкой об установке, копия сертификата соответствия, заверенная в магазине или сервисном центре, а также чеки и накладные.
Если у вас нет возможности подтвердить легальность установки фаркопа, вас ожидает штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП, а также требование устранить нарушение в 10-дневный срок. Если требование не будет выполнено, автомобиль могут снять с учета. За неисправное сцепное устройство предусмотрен штраф по ч. 2 той же статьи КоАП, размер которого также составляет 500 рублей. Инспектор имеет право отправить машину на штрафстоянку.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.