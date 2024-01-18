Легален или нелегален ваш фаркоп: это поможет избежать проблем с ГИБДД

Водителям объяснили, как избежать проблем с ГИБДД из-за фаркопа

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В стремлении получить доход от водителей автомобилей, российские власти и соответствующие структуры готовы предпринимать любые меры. Даже если эти меры кажутся абсурдными. Хорошим примером этому служит введение штрафов за багажники, фаркопы и другие мелкие доработки, которые в нашей стране привыкли называть иностранным словом "тюнинг". Говорить о тюнинге в данном контексте звучит, по крайней мере, смешно, но взаимодействие с сотрудниками ГИБДД уже не вызывает радости. Существуют тонкости и нюансы, которые каждому водителю стоит помнить.

Фото: openverse.org by Pierre (PARIS) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Российские законодатели и правоохранители прикладывают все усилия, чтобы внести изменения в конструкцию транспортных средств, вплоть до установки расширителей колесных арок или брызговиков. Это звучит как анекдот, но весь этот процесс направлен на пополнение бюджета полиции и так называемых сертификационных лабораторий, которые, фактически, не проводят никаких проверок и не повышают безопасность транспортных средств.

В результате, обычные водители становятся заложниками этой ситуации. Теперь каждый может получить штраф за установку обычного фаркопа, предоставившись неосведомленным о деталях своего автомобиля и установленном на нем оборудовании.

С точки зрения технических возможностей, ничто не мешает прицепить прицеп к автомобилю любой марки и модели. Установка фаркопа теоретически возможна для любого автомобиля. Однако, как уже упоминалось, это не приносит дохода в казну и карманы заинтересованных лиц. Поэтому все фаркопы можно разделить на легальные и менее легальные.

Главное требование, предъявляемое к автомобилю, - это возможность установки сцепного устройства. Эта возможность определяется еще на этапе сертификации транспортного средства, но даже здесь есть место махинациям. Технически ничто не мешает прицепить прицеп к любому автомобилю, но без документального подтверждения ваш фаркоп становится нелегальным. Существуют случаи, когда автопроизводители "забывают" указать возможность буксировки прицепа, и тогда без обращения в испытательную лабораторию и внесения изменений в документы транспортного средства не обойтись.

Чтобы подтвердить легальность установки фаркопа, вам придется использовать информацию из таблички с VIN-кодом на стойке автомобиля или под капотом. В этой наклейке содержится важная информация о массе автомобиля, допустимой массе автомобиля с прицепом и максимальной нагрузке на переднюю и заднюю оси.

Если сертификационные документы подтверждают возможность установки фаркопа, вам потребуются также документы на само сцепное устройство. У легального фаркопа должны быть сертификат соответствия и паспорт, которые всегда придется иметь при себе. В противном случае будет сложно доказать легальность устройства инспекторам ГИБДД.

Необходимо также иметь доказательства того, что установку фаркопа провел сертифицированный центр – дилер или СТО. В случае возникновения непонятных ситуаций помогут три документа: паспорт фаркопа с отметкой об установке, копия сертификата соответствия, заверенная в магазине или сервисном центре, а также чеки и накладные.

Если у вас нет возможности подтвердить легальность установки фаркопа, вас ожидает штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП, а также требование устранить нарушение в 10-дневный срок. Если требование не будет выполнено, автомобиль могут снять с учета. За неисправное сцепное устройство предусмотрен штраф по ч. 2 той же статьи КоАП, размер которого также составляет 500 рублей. Инспектор имеет право отправить машину на штрафстоянку.