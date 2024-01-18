Как правильно запустить автомобиль зимой: избегаем распространенных ошибок

Четыре вещи, которые категорически нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз

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Запустить автомобиль может каждый водитель, но не все знают, как сделать это правильно, особенно в сильные морозы. Автоэксперты выявили четыре обыденные ошибки, которые могут привести к серьезным проблемам при пуске двигателя в холод.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

В зимнее время года заботливые водители должны быть особенно внимательны при включении зажигания. Даже небольшие ошибки могут привести к неожиданным проблемам, вплоть до эвакуации автомобиля в сервис.

Одной из распространенных ошибок является моментальный запуск стартера, когда водитель садится в холодную машину. В зимних условиях лучше включить зажигание, подождать 3-5 секунд, чтобы датчики успели опроситься, и только после этого поворачивать ключ для запуска стартера. Этот подход позволит бортовому компьютеру выбрать оптимальный алгоритм подачи топлива.

Другая распространенная ошибка у владельцев машин с механической коробкой передач — попытка запуска двигателя без выжимания сцепления.

Это увеличивает нагрузку на стартер, так как он вынужден крутить не только двигатель, но и шестерни трансмиссии в густеющем от мороза масле.

Когда стартер не сразу заводит двигатель, многие водители совершают еще одну ошибку, пытаясь запустить его с нажатой на педаль газа, что может привести к заливанию свечей топливом. Важно помнить ограничить время удержания ключа в положении START и не делать более четырех-пяти попыток, если машина не заводится.

И, наконец, после успешного запуска двигателя, не стоит ждать 10-15 минут перед началом движения, полагая, что двигателю нужно время для прогрева. Для современных автомобилей достаточно 2-3 минут для начала движения без превышения холостых оборотов.