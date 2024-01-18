Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ

Водителям объяснили, когда нужно менять ремень ГРМ

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Оборванный ремень ГРМ на двигателе автомобиля, пожалуй, является одной из самых неприятных ситуаций для мотора, который ещё не исчерпал свой ресурс. Обычно такой дефект приводит к серьезному и затратному ремонту, иногда даже к полной замене двигателя на бывший в употреблении. Экономия на своевременной замене этой простейшей детали неоправдана. Расскажем о признаках, которые могут свидетельствовать о необходимости провести эту операцию как можно скорее.

Фото: openverse.org by Christopher Blizzard is licensed under CC BY-SA 2.0.

Большинство современных автомобилей используют зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма, вместо металлической цепи. Этот ремень обладает отличной эластичностью и прочностью (превосходящей сталь), а также работает намного бесшумнее цепи. Однако у этой детали есть серьезный недостаток — она подвержена старению и механическому износу, следовательно, её следует менять регулярно.

Ремень ГРМ — это расходный материал, подобно тормозным дискам и колодкам. При обрыве ремня ГРМ клапаны газораспределительного механизма сталкиваются с поршнями, что часто приводит к серьезным повреждениям. Замена ремня ГРМ осуществляется с определенной периодичностью, указанной в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля. Даже высококачественные ремни лучших брендов могут служить не более 100-120 тыс. км. На некоторых популярных в России автомобилях, например, Renault, рекомендуется менять ремень каждые 60 или 90 тыс. км или раз в четыре года.

Визуальный контроль состояния ремня ГРМ обычно входит в регулярные сервисные процедуры. Производители часто рекомендуют визуально проверять состояние ремня примерно посередине его срока службы. Если, например, ремень следует заменить через 60 тыс. км, то его состояние рекомендуется проверить на 30 тыс. км или через два года после установки. Неисправности ремня, такие как трещины, расслоения и потёртости, обнаруженные визуально, являются явными сигналами для его замены.

Осмотр внешней и внутренней поверхности ремня важен, поскольку зубцы могут отрываться или изнашиваться. Это может привести к проскоку ремня и рассинхронизации системы ГРМ, что, в свою очередь, может снизить мощность двигателя и повлиять на его запуск.