Водителям раскрыли три случая, когда можно игнорировать знак движение запрещено

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Водители хорошо осведомлены о том, что въезд под "Кирпич" запрещен и сопряжен с возможным наложением штрафа. Тем не менее, знак 3.2 "Движение запрещено", представленный белым кругом, окруженным красной полосой, иногда пренебрегается, так как некоторые автолюбители рассматривают его как менее строгий.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Штраф за нарушение указания знака 3.2 "Движение запрещено" гораздо меньше — всего 500 рублей, в сравнении с высоким штрафом и лишением прав за проезд под знаком "Кирпич".

Несмотря на различия в формулировках ПДД, где один знак запрещает "въезд всех транспортных средств в данном направлении", а другой указывает на "запрет движения всех транспортных средств", многие водители все равно пренебрегают знаком 3.2 "Движение запрещено".

Этот знак, представленный белым кругом и красной полосой, чаще всего устанавливается для ограничения движения, например, вблизи пешеходных зон, в периоды дорожных работ или около парков и других мест отдыха в городе.

Тем не менее существуют категории автомобилей, которые имеют право проигнорировать знак "Движение запрещено". К ним относятся общественный маршрутный транспорт, автомобили экстренных служб с включенными спецсигналами, а также автомобили, управляемые инвалидами или перевозящие их.

Основной причиной массового нарушения данного знака является правило дорожного движения, разрешающее автомобилям физических лиц, проживающих или работающих в зоне ограничения, двигаться свободно. Это условие, фактически, делает белый круг аналогом зеленого светофора.

В случае остановки инспектором ГИБДД в зоне действия этого знака, возможно, потребуется предоставить доказательства того, что вы проживаете или работаете в этой зоне. Хотя ПДД не предоставляют конкретных указаний относительно документов в таких случаях, инспекторы ГИБДД, как правило, проявляют понимание к подобным ситуациям и ограничиваются предупреждением.