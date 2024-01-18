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Водителям раскрыли три случая, когда можно игнорировать знак движение запрещено

2:01
Авто

Водители хорошо осведомлены о том, что въезд под "Кирпич" запрещен и сопряжен с возможным наложением штрафа. Тем не менее, знак 3.2 "Движение запрещено", представленный белым кругом, окруженным красной полосой, иногда пренебрегается, так как некоторые автолюбители рассматривают его как менее строгий.

Водителям раскрыли три случая, когда можно игнорировать знак движение запрещено
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Штраф за нарушение указания знака 3.2 "Движение запрещено" гораздо меньше — всего 500 рублей, в сравнении с высоким штрафом и лишением прав за проезд под знаком "Кирпич".

Несмотря на различия в формулировках ПДД, где один знак запрещает "въезд всех транспортных средств в данном направлении", а другой указывает на "запрет движения всех транспортных средств", многие водители все равно пренебрегают знаком 3.2 "Движение запрещено".

Этот знак, представленный белым кругом и красной полосой, чаще всего устанавливается для ограничения движения, например, вблизи пешеходных зон, в периоды дорожных работ или около парков и других мест отдыха в городе.

Тем не менее существуют категории автомобилей, которые имеют право проигнорировать знак "Движение запрещено". К ним относятся общественный маршрутный транспорт, автомобили экстренных служб с включенными спецсигналами, а также автомобили, управляемые инвалидами или перевозящие их.

Основной причиной массового нарушения данного знака является правило дорожного движения, разрешающее автомобилям физических лиц, проживающих или работающих в зоне ограничения, двигаться свободно. Это условие, фактически, делает белый круг аналогом зеленого светофора.

В случае остановки инспектором ГИБДД в зоне действия этого знака, возможно, потребуется предоставить доказательства того, что вы проживаете или работаете в этой зоне. Хотя ПДД не предоставляют конкретных указаний относительно документов в таких случаях, инспекторы ГИБДД, как правило, проявляют понимание к подобным ситуациям и ограничиваются предупреждением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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