Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснейший салат со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками
Глава Военного комитета НАТО призывает общество осознать свою роль в обороноспособности
Как отпечаток носа помогает бороться с кражами и болезнями питомцев
Более 70% россиян отказались от новогоднего туризма
Ученые подтвердили пользу миндаля при похудении
Водителям раскрыли три случая, когда можно игнорировать знак движение запрещено
Топ фильмов с актером Кевином Костнером
Не открывайте окна автомобиля во время движения в часы пик, ваше здоровье под прицелом
5 правил ухода за кожей для тех, кто зависим от никотина
Холодные заблуждения: пять распространенных мифов о зимнем вождении в России

Названы пять самых распространенных мифов о зимней эксплуатации машины

1:53
Авто

Зима в России находится в полном разгаре. Низкие температуры, снегопады и гололед заметно усложняют жизнь владельцев автомобилей. В последнее время наблюдается увеличение числа водителей, не осознающих особенности зимнего вождения по сравнению с летним.

Названы пять самых распространенных мифов о зимней эксплуатации машины
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Многие, попав в сложные ситуации, полагаются на слухи и советы из интернета, не понимая, что на самом деле следует предпринять, столкнувшись с зимними трудностями.

Первый распространенный миф заключается в том, что на современных автомобилях нет необходимости прогревать двигатель в мороз. Хотя утверждают, что старые "жигули", "москвичи" и "волги" требовали прогрева, современные автомобили также нуждаются в этом. Недопущение прогрева значительно сократит ресурс двигателя.

Еще одним мифом является утверждение, что не нужно беспокоиться о заряде аккумулятора, поскольку современные генераторы мощны, а аккумуляторы не требуют обслуживания.

На самом деле зимой аккумулятор подвергается повышенной нагрузке, поэтому регулярная проверка и, при необходимости, подзарядка аккумулятора важны даже для новых автомобилей.

Еще один миф связан с выбором проводов при "прикуривании" от другого автомобиля. Только толстые провода с мощными "крокодилами" способны выдерживать высокие пусковые токи и обеспечивать надежное соединение с батареей.

Следующий миф касается выбора между тосолом и антифризом. Ошибочно полагать, что иностранным автомобилям нужен антифриз, а отечественным — тосол. На самом деле тосол является всего лишь одним из видов антифриза.

Последний миф утверждает, что синтетическое масло обязательно лучше минерального, особенно зимой. Однако реальность более сложна. Синтетика предпочтительна благодаря более высокому индексу вязкости, что облегчает запуск двигателя в морозные дни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов
Последние материалы
Судебные приставы начали разыскивать блогера Косенко из-за долга за аренду земли
5 правил ухода за кожей для тех, кто зависим от никотина
Фигуристка Туктамышева призналась, что постоянные тренировки плохо сказываются на её внешности
Пикантный клюквенный соус сделает ваши блюда ещё вкуснее
Разгадан таинственный прообраз Якина из "Ивана Васильевича"
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией
Названы пять самых распространенных мифов о зимней эксплуатации машины
Сытный и полезный бульон с овощным соком
Чешские жены о русских мужьях — между рыцарством и финансовыми особенностями
Не удаляйте насекомых с сухой поверхности автомобиля сухой тряпкой: будете вынуждены пожалеть об этом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников