Холодные заблуждения: пять распространенных мифов о зимнем вождении в России

Названы пять самых распространенных мифов о зимней эксплуатации машины

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Зима в России находится в полном разгаре. Низкие температуры, снегопады и гололед заметно усложняют жизнь владельцев автомобилей. В последнее время наблюдается увеличение числа водителей, не осознающих особенности зимнего вождения по сравнению с летним.

Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Многие, попав в сложные ситуации, полагаются на слухи и советы из интернета, не понимая, что на самом деле следует предпринять, столкнувшись с зимними трудностями.

Первый распространенный миф заключается в том, что на современных автомобилях нет необходимости прогревать двигатель в мороз. Хотя утверждают, что старые "жигули", "москвичи" и "волги" требовали прогрева, современные автомобили также нуждаются в этом. Недопущение прогрева значительно сократит ресурс двигателя.

Еще одним мифом является утверждение, что не нужно беспокоиться о заряде аккумулятора, поскольку современные генераторы мощны, а аккумуляторы не требуют обслуживания.

На самом деле зимой аккумулятор подвергается повышенной нагрузке, поэтому регулярная проверка и, при необходимости, подзарядка аккумулятора важны даже для новых автомобилей.

Еще один миф связан с выбором проводов при "прикуривании" от другого автомобиля. Только толстые провода с мощными "крокодилами" способны выдерживать высокие пусковые токи и обеспечивать надежное соединение с батареей.

Следующий миф касается выбора между тосолом и антифризом. Ошибочно полагать, что иностранным автомобилям нужен антифриз, а отечественным — тосол. На самом деле тосол является всего лишь одним из видов антифриза.

Последний миф утверждает, что синтетическое масло обязательно лучше минерального, особенно зимой. Однако реальность более сложна. Синтетика предпочтительна благодаря более высокому индексу вязкости, что облегчает запуск двигателя в морозные дни.