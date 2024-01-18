В ГИБДД назвали три причины, почему кроссоверы чаще попадают в ДТП зимой

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На российском автомобильном рынке полноприводные кроссоверы пользуются значительным спросом. Многие водители считают, что наличие системы 4x4 существенно облегчает управление в зимний период, однако на практике такие автомобили могут проявлять менее предсказуемое поведение на скользкой дороге по сравнению с моноприводными легковыми автомобилями.

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Представитель ГИБДД выделил три причины, по которым полноприводный кроссовер может быть более опасным для вождения зимой по сравнению с моноприводным автомобилем.

Полноприводный автомобиль легче разгоняется на скользком покрытии, но резкое ускорение может представлять риск, особенно для водителей без достаточного опыта управления таким типом автомобиля.

Водитель может недооценить свои навыки и превысить безопасную скорость на зимней дороге, что в конечном итоге может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Резкое ускорение может быть полезным в определенных ситуациях, однако важно помнить, что тормозной путь у тяжелого кроссовера, например, на льду, может быть таким же или даже длиннее, чем у обычного легкового автомобиля, из-за большой массы SUV. Поэтому многие водители внедорожников иногда попадают в аварии из-за недооценки дистанции и тормозного пути.

На скользкой дороге автомобили с постоянным полным приводом могут вести себя непредсказуемо в зависимости от того, какое колесо первым потеряет сцепление с дорогой.

В отличие от моноприводных автомобилей, где сцепление теряется либо у задних (если это задний привод), либо у передних колес (если передний привод), у автомобиля с постоянным полным приводом поведение в таких ситуациях непредсказуемо. Единственный способ справиться с внезапной потерей управляемости — снизить скорость.