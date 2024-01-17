Ошибки, которые вредят автомобилю с автоматической трансмиссией

Семь способов "убить" автомат даже на новых машинах

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Многие водители, пересаживаясь из автомобиля с механической коробкой передач на автомобиль с автоматической трансмиссией, часто применяют привычные методы управления коробкой передач.

Фото: openverse.org by motorblog is licensed under CC BY 2.0.

Первой ошибкой является перевод коробки передач в нейтральное положение (N) во время движения. Это действие может серьезно повредить трансмиссию, так как выключение масляного насоса автоматической коробки передач приводит к падению давления масла прямо во время движения, негативно сказываясь на долговечности её деталей.

Вторым распространенным ошибочным действием является неправильная буксировка, при которой водители устанавливают коробку передач в нейтральное положение, выключают двигатель и буксируют автомобиль.

В такой ситуации масляный насос трансмиссии также прекращает создавать необходимое давление в системе, что может ускорить необходимость ремонта автоматической коробки передач.

Рекомендуется оставить двигатель работающим и проводить буксировку на скорости, не превышающей 30 км/ч, на расстояние не более 30 километров. Тем не менее, более предпочтительным вариантом будет транспортировка автомобиля в сервис с использованием эвакуатора.

Третьей опасной привычкой является парковка под уклоном. В таком положении масло в трансмиссии может стекать в противоположную сторону от насоса, и при следующем запуске двигателя в автоматической коробке передач может не поступить достаточное количество трансмиссионной жидкости или вовсе не поступить, особенно при низких температурах, когда смазка становится более густой.

Четвертой ошибкой является попытка водителя переключить коробку в нейтральное положение на ходу, в результате чего селектор ошибочно переводится в режим парковки (P).

При таких действиях фиксатор положения P может повреждаться, а стружка, образующаяся в результате этого, может попасть внутрь коробки и привести к выходу автоматической коробки передач из строя.

В список ошибок, способных ускорить износ автоматической коробки передач, также включаются длительная пробуксовка, например, в снегу, грязи или песке, буксировка тяжелого прицепа или другого транспортного средства, а также агрессивное вождение с переключением автоматической коробки передач в ручной режим и дрифтом.