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После начала движения зимой нельзя резко разгоняться, лучше постепенно наращивать скорость

1:12
Авто

Зимний сезон является наиболее сложным периодом для владельцев автотранспорта, поскольку низкие температуры требуют от водителей ежедневного прогрева двигателя.

После начала движения зимой нельзя резко разгоняться, лучше постепенно наращивать скорость
Фото: commons.wikimedia. org by Yanko Malinov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Неправильное выполнение этой процедуры может привести к ненормальной работе силового агрегата. Эксперты рассказали, как правильно осуществлять прогрев мотора.

Опытные водители помнят, что в условиях низких температур перед началом движения следует прогреть двигатель на холостом ходу.

В противном случае мотор может выйти из строя, так как резкая нагрузка на силовой агрегат в условиях деформации его компонентов может вызвать серьезные проблемы.

Если необходимость в прогреве двигателя очевидна, то правильная продолжительность этой процедуры вызывает вопросы.

Понятно, что силовой агрегат должен достичь температуры, при которой он способен полноценно функционировать. Водители называют это «рабочей» температурой.

По мнению экспертов, желательно добиться того, чтобы стрелка термометра достигла первой отметки.

В таком случае можно начинать движение. Тем не менее, эксперты также дают вторую рекомендацию: не следует резко разгоняться, а лучше постепенно наращивать скорость.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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