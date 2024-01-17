Клиренс автомобиля может быть снижен такими способами

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Дорожный просвет, или "клиренс", представляет собой ключевую характеристику, влияющую на управляемость и проходимость автотранспорта.

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Этот термин относится к расстоянию между дорожной поверхностью и нижней частью автомобиля.

Чем больше данное значение, тем легче управлять транспортным средством на бездорожье или неровных дорогах.

Одной из распространенных ошибок является чрезмерная загрузка автомобиля, что может привести к уменьшению клиренса, даже если грузоподъемность не превышена.

Еще одним недостатком является низкое расположение глушителя, что может привести к столкновению элементов выхлопной системы с препятствиями на дороге.

Ситуация ухудшается, если обе эти ошибки сочетаются.

Установка мощной защиты на топливный бак или редуктор может уменьшить дорожный просвет.

Также использование низкопрофильных шин может привести к уменьшению расстояния между дорогой и днищем транспортного средства.