Клиренс автомобиля может быть снижен такими способами

Дорожный просвет, или "клиренс", представляет собой ключевую характеристику, влияющую на управляемость и проходимость автотранспорта.
Этот термин относится к расстоянию между дорожной поверхностью и нижней частью автомобиля.
Чем больше данное значение, тем легче управлять транспортным средством на бездорожье или неровных дорогах.
Одной из распространенных ошибок является чрезмерная загрузка автомобиля, что может привести к уменьшению клиренса, даже если грузоподъемность не превышена.
Еще одним недостатком является низкое расположение глушителя, что может привести к столкновению элементов выхлопной системы с препятствиями на дороге.
Ситуация ухудшается, если обе эти ошибки сочетаются.
Установка мощной защиты на топливный бак или редуктор может уменьшить дорожный просвет.
Также использование низкопрофильных шин может привести к уменьшению расстояния между дорогой и днищем транспортного средства.
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