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Двигатель автомобиля будет убит при этих распространенных ошибках начинающих водителей

1:45
Авто

Эксперты в области автомобильной техники выявили распространенные ошибки водителей, которые могут привести к поломке двигателя.

Двигатель автомобиля будет убит при этих распространенных ошибках начинающих водителей
Фото: flickr. com by fotois.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Учитывая, что современные двигатели автомобилей объемом 1,6 литра и менее не способны пройти более 300 000 километров, допущенные ошибки могут оказаться критическими.

Продолжительность службы двигателя существенно зависит от стиля вождения, эксплуатационных условий, а также регулярного и качественного технического обслуживания.

Одной из фатальных ошибок является работа двигателя на экстремально высоких и низких оборотах. Повышенные обороты, резкий разгон на светофоре могут вызвать перегрев поршней и коленчатого вала, что в конечном итоге приведет к поломке двигателя.

Несоблюдение регулярного техобслуживания, включая экономию на запчастях, технических жидкостях и фильтрах, также укорачивает срок службы двигателя.

Другой распространенной ошибкой является начало движения без прогрева двигателя. Несмотря на споры относительно необходимости этой процедуры, постоянное отсутствие прогрева может привести к увеличенному износу двигателя, особенно турбированного.

Мытье двигателя "Керхером" также входит в список ошибок, так как это может повредить проводку, датчики, вызвать коррозию или окисление контактов.

Другие ошибки включают в себя гидроудар, игнорирование состояния радиатора и застревшего в нем мусора, что может привести к проблемам с системой охлаждения и перегреву мотора. И, наконец, заливание в бак топлива, не предусмотренного заводом-производителем, может привести к серьезным повреждениям двигателя, включая детонацию, самопроизвольное воспламенение топлива и прогорание клапанов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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