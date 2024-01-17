Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завистники-ненавистники: как определить этих людей, чтобы с ними не связываться в жизни
Врач в Ижевске извлекли из желудка девочки-подростка почти килограммовый ком из волос
Борьба с одуванчиками на участке: предсталвяем три эффективных и работающих решения
42-летняя Кейт Миддлтон планово госпитализирована
Лёгкая и полезная лимонная заправка для салатов
Мальчика ударило током в гитарной студии в Воронеже
Трихолог Курская рассказала, как избавиться от отечности
Сколько стоят самые дорогие духи в мире
Секрет крепкой рассады в этой подкормке

Почему зимой категорически нельзя ставить машину на "ручник"

1:54
Авто

С наступлением холодов множество узлов и агрегатов в автомобиле подвергаются негативному воздействию. Особенно пострадать могут тормозные механизмы, чувствительные к пониженным температурам, а также подвергнутые воздействию реагентов, влаги и грязи. Именно поэтому в это время года эксперты рекомендуют избегать долгосрочной парковки с использованием "ручника".

Почему зимой категорически нельзя ставить машину на "ручник"
Фото: openverse by owaief89 is licensed under CC BY-NC 2.0

Традиционный ручной тормоз в салоне автомобиля представляет собой рукоять с фиксатором и металлическим тросиком. При замерзании воды в механизме "ручника" может произойти блокировка или даже поломка. Тем более, что привод со временем может потерять свои свойства.

Влага, проникая в конструкцию ступицы и замерзая между тормозным диском и колодкой, быстро дезактивирует тормоза. Сорвать замерзшие колодки можно, но это сопряжено с риском повреждения механизмов и тросика. Даже резкий старт с места не всегда решает проблему, и приходится разогревать детали феном или горячей водой.

Барабанные тормоза, безусловно, страдают чаще, так как они менее вентилируемы, что обеспечивает защиту от задерживания влаги у дисковых тормозов.

Электронный стояночный тормоз, использующий электромеханический привод, который эффективнее "ручного", также подвержен проблемам при низких температурах. Ремонт такой системы обходится значительно дороже.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперты рекомендуют использовать стояночный тормоз только при кратковременных стоянках в мороз. Также не следует рисковать, преодолевая сугробы и глубокие лужи, хотя в зимнее время это часто бывает невозможно.

Режим "P" на автоматической коробке передач и отсутствие "ручника" обеспечивают дополнительную защиту от рисков случайного движения. Это также относится к механической трансмиссии, где рекомендуется включать передачу после выключения двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
В Европе крепнет идея о Славянском союзе с Россией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Какие продукты вредны для кошек
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Последние материалы
Сколько стоят самые дорогие духи в мире
Секрет крепкой рассады в этой подкормке
Волочкова объяснила, почему не посещает Донбасс
В школе Петербурга выявлено более 40 случаев кишечной инфекции
"Не отходя от кассы": какие знаки Зодиака находят на работе свою любовь навсегда
Джокович резко отреагировал на оскорбление со стороны болельщика: "Хочешь спуститься сюда?"
Три причины, по которым не стоит выливать воду из-под сваренных макарон
Специалисты рассказали, на что обращать внимание при выгуле кормящей собаки
Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году
Почему не стоит прогревать машину в мороз, если никуда ехать не собираешься
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников