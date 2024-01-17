Почему зимой категорически нельзя ставить машину на "ручник"

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С наступлением холодов множество узлов и агрегатов в автомобиле подвергаются негативному воздействию. Особенно пострадать могут тормозные механизмы, чувствительные к пониженным температурам, а также подвергнутые воздействию реагентов, влаги и грязи. Именно поэтому в это время года эксперты рекомендуют избегать долгосрочной парковки с использованием "ручника".

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Традиционный ручной тормоз в салоне автомобиля представляет собой рукоять с фиксатором и металлическим тросиком. При замерзании воды в механизме "ручника" может произойти блокировка или даже поломка. Тем более, что привод со временем может потерять свои свойства.

Влага, проникая в конструкцию ступицы и замерзая между тормозным диском и колодкой, быстро дезактивирует тормоза. Сорвать замерзшие колодки можно, но это сопряжено с риском повреждения механизмов и тросика. Даже резкий старт с места не всегда решает проблему, и приходится разогревать детали феном или горячей водой.

Барабанные тормоза, безусловно, страдают чаще, так как они менее вентилируемы, что обеспечивает защиту от задерживания влаги у дисковых тормозов.

Электронный стояночный тормоз, использующий электромеханический привод, который эффективнее "ручного", также подвержен проблемам при низких температурах. Ремонт такой системы обходится значительно дороже.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперты рекомендуют использовать стояночный тормоз только при кратковременных стоянках в мороз. Также не следует рисковать, преодолевая сугробы и глубокие лужи, хотя в зимнее время это часто бывает невозможно.

Режим "P" на автоматической коробке передач и отсутствие "ручника" обеспечивают дополнительную защиту от рисков случайного движения. Это также относится к механической трансмиссии, где рекомендуется включать передачу после выключения двигателя.