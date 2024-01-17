Прогрев машины в мороз: что нельзя делать

Почему не стоит прогревать машину в мороз, если никуда ехать не собираешься

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Со времен Советского Союза многие водители зимой привыкли прогревать свои автомобили практически ежедневно, даже если они не собираются никуда ехать. Почему они это делают, и в чем смысл, так и не удалось точно объяснить. Однако такая "забота" о машине может негативно сказаться на двигателе в любой момент.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В итоге владелец может нечаянно повредить двигатель.

Процесс прогрева выглядит следующим образом: в холодный день водитель направляется к своему автомобилю, аккуратно очищает двери от снега, открывает машину, садится за руль и заводит двигатель. Затем, в течение некоторого времени, пока машина прогревается, он чистит снег с кузова.

После того как водитель удостоверяется, что мотор достиг рабочей температуры, он заглушает его и с чувством исполненного долга возвращается домой, радуясь тому, что предотвратил замерзание поршней и аккумулятора.

Однако часто такой подход может привести к противоположному результату, вплоть до необходимости капитального ремонта двигателя. Зимой, особенно при сильных морозах, не рекомендуется ни прогревать транспортное средство, ни совершать короткие поездки.

В результате этих действий в системе вентиляции картера образуется конденсат. Во время прогрева ничего плохого не происходит, но после того, как двигатель достигнет рабочей температуры и будет остановлен, начинаются серьезные проблемы. Перепад температур вызывает образование влаги на стенках трубок.

Если машина прогревается всего лишь несколько минут, не вся влага успевает испариться, и она смешивается с маслом в головке блока и других частях двигателя, образуя эмульсию вместо нормальной смазки. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Хотя от однократного прогрева обычно ничего плохого не происходит, регулярное проведение этой процедуры может негативно сказаться на состоянии автомобиля.

Чтобы избежать подобных проблем, эксперты рекомендуют не использовать автомобиль в сильные морозы без необходимости и, если это неизбежно, проводить прогрев не менее 30 минут для бензиновых и не менее 45 минут для дизельных двигателей.

Такой подход поможет сохранить ресурс двигателя и предотвратить возможные проблемы с маслом и смазкой.