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Хитрости для любителей нешипованных шин зимой: как быть с гололëдом

Как заставить нешипованные шины лучше цепляться за лед

2:39
Авто

Нешипованные зимние шины — выбор водителей, редко сталкивающихся с обледенелыми участками дорог. Однако никто не застрахован от внезапного попадания в такие условия. Мы предлагаем несколько хитростей, которые помогут вам быстро и без труда справиться с скользкой ситуацией.

Как заставить нешипованные шины лучше цепляться за лед
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Проблемы для нешипованных шин чаще всего возникают на льду, покрытом водой, особенно во время оттепели. Также затруднения могут возникнуть при движении по наледи, покрытой полурасплавленным снегом из-за воздействия реагентов.

Это происходит потому, что нешипованные шины обладают резиновым протектором, который цепляется за скользкую поверхность, не используя металлические шипы. На талом льду и снегу протектор быстро засасывает полузамерзшую воду, и колесо лишается необходимого сцепления.

На ровных участках дороги эта проблема не так критична, как, например, при подъеме на горку или преодолении ледяных неровностей, например, на парковке у дома. В этих ситуациях часто достаточно пройти всего несколько метров, и дальше можно свободно двигаться.

В такие моменты водитель осознает, что при использовании шипованных шин проезд по ледяному отрезку был бы более легким. Тем не менее, не стоит отказываться от нешипованных шин ради нескольких подобных эпизодов. Ведь в противном случае придется терпеть грохот шипов на асфальте несколько месяцев в году.

Более разумным решением является использование нескольких методов для улучшения сцепления колес с дорогой. Например, можно снизить давление в шинах, чтобы увеличить площадь контакта с дорогой.

Это улучшит сцепление, позволяя машине легче начать движение. При штатном давлении в шинах от 2,2 до 2,5 атмосферы, его можно снизить до примерно 1,5 атмосферы. Постепенно стартуйте, стараясь избежать пробуксовки на ведущей оси, и избегайте резкого верчения руля, чтобы не повредить покрышки.

Второй способ радикально улучшить сцепление нешипованных шин с льдом — использовать химический метод. В автомагазинах можно приобрести специальные автохимические средства для этого. Обычно это специальный спрей, который следует нанести на протектор шины за несколько минут до начала движения.

Специальный состав формирует на поверхности колеса клейкую пленку. При отсутствии пробуксовки одного обработки достаточно для движения по самому скользкому льду в течение 3-4 минут, пока вещество не полностью исчезнет. В большинстве случаев этого времени достаточно для того, чтобы выбраться из ледяной ловушки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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