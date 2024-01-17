Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

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Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Фото: commons.wikimedia. org by Cllackr is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты предоставили рекомендации по правильному прогреву двигателя.

Специалисты не советуют включать вентилятор печки на максимальную скорость, поскольку такой подход не способствует ускорению прогрева. Более того, это может замедлить процесс, так как пока жидкость в моторе не достигнет нужной температуры, печка не будет активирована, а ее вентилятор может замедлить нагрев.

Эксперты также рекомендуют переключить печку на внутренний циркуляционный режим. Поскольку температура в салоне выше, чем на улице, внутреннее циркулирование воздуха поможет автомобилю быстрее прогреться.

Существует распространенное убеждение в необходимости прогрева в течение 5-10 минут. Однако по мнению экспертов, для современных автомобилей достаточно всего лишь 3 минут.

После этого рекомендуется прогревать двигатель в течение 5-15 минут, предпочтительно с плавной и неспешной ездой.