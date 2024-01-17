Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.
Эксперты предоставили рекомендации по правильному прогреву двигателя.
Специалисты не советуют включать вентилятор печки на максимальную скорость, поскольку такой подход не способствует ускорению прогрева. Более того, это может замедлить процесс, так как пока жидкость в моторе не достигнет нужной температуры, печка не будет активирована, а ее вентилятор может замедлить нагрев.
Эксперты также рекомендуют переключить печку на внутренний циркуляционный режим. Поскольку температура в салоне выше, чем на улице, внутреннее циркулирование воздуха поможет автомобилю быстрее прогреться.
Существует распространенное убеждение в необходимости прогрева в течение 5-10 минут. Однако по мнению экспертов, для современных автомобилей достаточно всего лишь 3 минут.
После этого рекомендуется прогревать двигатель в течение 5-15 минут, предпочтительно с плавной и неспешной ездой.
Растения нуждаются в витамине В12, которым важно подкармливать рассаду.