Автолюбители часто приобретают огнетушители, не руководствуясь этими простыми правилами

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Согласно Правилам дорожного движения, огнетушитель является обязательным элементом оборудования в каждом автомобиле.

Фото: flickr. com by Mark Taylor is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Многие владельцы автомобилей, приобретая это устройство, часто делают это исключительно с целью избежать штрафов.

Тем не менее, водители иногда упускают из виду, что правильно выбранный огнетушитель может стать спасительным средством, способным не только сохранить их собственные жизни, но и предотвратить ущерб автомобилю.

Эксперты представили рекомендации по выбору подходящего огнетушителя.

Перед покупкой владелец автомобиля должен ознакомиться с текущими требованиями к огнетушителям.

Специалисты советуют покупать устройства только в специализированных магазинах.

Также важно удостовериться, что выбранный товар соответствует характеристикам конкретного автомобиля, поскольку приобретение маленького огнетушителя для большого внедорожника лишено смысла.

Кроме того, необходимо проверить срок годности продукта, а также удостовериться в исправности пломбы и стрелки указателя давления.