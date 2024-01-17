Автолюбители часто приобретают огнетушители, не руководствуясь этими простыми правилами

Согласно Правилам дорожного движения, огнетушитель является обязательным элементом оборудования в каждом автомобиле.
Многие владельцы автомобилей, приобретая это устройство, часто делают это исключительно с целью избежать штрафов.
Тем не менее, водители иногда упускают из виду, что правильно выбранный огнетушитель может стать спасительным средством, способным не только сохранить их собственные жизни, но и предотвратить ущерб автомобилю.
Эксперты представили рекомендации по выбору подходящего огнетушителя.
Перед покупкой владелец автомобиля должен ознакомиться с текущими требованиями к огнетушителям.
Специалисты советуют покупать устройства только в специализированных магазинах.
Также важно удостовериться, что выбранный товар соответствует характеристикам конкретного автомобиля, поскольку приобретение маленького огнетушителя для большого внедорожника лишено смысла.
Кроме того, необходимо проверить срок годности продукта, а также удостовериться в исправности пломбы и стрелки указателя давления.
Растения нуждаются в витамине В12, которым важно подкармливать рассаду.